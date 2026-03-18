Festival Cervecero Independiente 2026: cerveceros de todo Chile llegan a Parque Padre Hurtado

Más de 40 maestros cerveceros provenientes de distintas regiones de Chile participarán en la tercera edición del Festival Cervecero Independiente, un evento que busca acercar al público a la producción artesanal y generar un espacio de encuentro directo entre productores y consumidores.

La tercera versión del evento se realizará los días 18 y 19 de abril en el Parque Padre Hurtado. El festival es organizado por la Asociación de Cerveceros Independientes de Chile (ACI Chile) y reunirá a más de 40 maestros cerveceros provenientes de distintas regiones del país.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio donde el público pueda conocer de cerca el trabajo de los productores independientes y comprender mejor los procesos, estilos e historias que hay detrás de cada cerveza.

Un festival para acercar a productores y público

Cada uno de los stands será atendido por sus propios creadores, lo que permitirá que los asistentes interactúen directamente con quienes elaboran las cervezas y conozcan de primera fuente los procesos de producción y las particularidades de cada propuesta.

Andrés Pérez, presidente de ACI Chile, señala que “es una oportunidad única para interactuar con fundadores y maestros cerveceros, aprender sobre fabricación, estilos y técnicas en un ambiente cultural y familiar. Estos encuentros visibilizan nuestro trabajo, fomentando la conexión emocional con la cerveza como patrimonio chileno, impulsando ventas y turismo local, y fortaleciendo la identidad de un sector que representa innovación y tradición”.

Un sector que ha crecido en la última década

En los últimos años, el sector de la cerveza independiente ha experimentado un crecimiento significativo en el país. Según datos de la Asociación de Cerveceros Independientes de Chile, actualmente existen cerca de 400 cervecerías independientes distribuidas desde el norte hasta la Patagonia.

De ese total, 113 forman parte activa de la asociación, que agrupa a productores comprometidos con la calidad, la independencia productiva y la promoción cultural de la cerveza artesanal.

La organización surgió en 2018 con el objetivo de reunir a productores en un mercado donde predominan grandes corporaciones, promoviendo la colaboración entre cerveceros y la difusión de esta bebida como parte del patrimonio cultural.

Desde entonces, el sector ha ampliado su presencia territorial y ha diversificado estilos y propuestas, incorporando nuevas técnicas y materias primas.

Tendencias: ingredientes locales y nuevas propuestas

Entre las tendencias que actualmente marcan la escena cervecera independiente en Chile destaca el uso de ingredientes locales y materias primas del territorio.

Productores del sector han comenzado a experimentar con insumos como lúpulos patagónicos, frutas nativas como maqui o calafate, y cereales andinos como la quinoa o el maíz, con el objetivo de desarrollar cervezas que reflejen la identidad local.

También se observa un creciente interés por estilos experimentales y propuestas que combinan técnicas tradicionales con innovación, lo que ha contribuido a ampliar la diversidad de sabores y estilos disponibles para el público.

En ese contexto, el festival se plantea como una instancia para conocer estas tendencias y dialogar directamente con quienes las están desarrollando.

Charlas, música y actividades para toda la familia

Además de la degustación de cervezas, el evento contempla diversas actividades orientadas al público general. Durante ambas jornadas se realizarán charlas de expertos, presentaciones de música en vivo, propuestas de gastronomía local y una zona especialmente habilitada para niños.

El festival se desarrollará entre las 12:00 y las 21:30 horas en ambas jornadas, en un espacio abierto pensado para compartir con familia y amigos.

La entrada será liberada. Para degustar las distintas cervezas disponibles, los asistentes podrán adquirir el vaso oficial reutilizable del festival, con un valor de $7.000, que permitirá probar diversas propuestas durante el evento.