Por qué cada cultura tiene un caldo para tratar dolencias y buscar confort

Rara vez llaman la atención por sí solos, pero forman la columna vertebral de innumerables cocinas.

Y dondequiera que se coman, reconfortan tanto el cuerpo como el alma.

Caldo versus consomé: ¿cuál es la diferencia?

“(El consomé) conecta los recuerdos de mi infancia en torno a la comida con mi trabajo”, dice Dara Klein, jefa de cocina y fundadora de Tiella Trattoria en Londres.

Ella pasó sus primeros años en la región italiana de Emilia-Romaña, la cuna de los tortellini in brodo .

“En Emilia-Romaña, existe una larga tradición en la preparación del brodo . Es algo que los italianos aprenden desde pequeños y con lo que conectan mucho”, asegura Klein.

Los términos caldo y consomé se usan a menudo indistintamente, pero no son idénticos.

Los consomés se suelen preparar cociendo a fuego lento carne, verduras y especias aromáticas durante unas horas, lo que da como resultado un líquido más ligero.

El caldo se elabora principalmente con huesos, lo que produce una base más rica y gelatinosa.

“Tengo un brodo en el menú del restaurante desde que abrimos”, cuenta Klein.

“La receta es similar a la que hacía mi madre, con muslo de res, muslos y alitas de pollo. Es un caldo rubio, así que no se empieza asando los huesos, como se ve en otros caldos de todo el mundo. Su preparación es muy despacio y a fuego lento. El nuestro se cocina durante dos días y medio y extrae todo el colágeno de los huesos. Pero su color sigue siendo muy claro”, agrega.

Los caldos, o fondos, y consomés se pueden preparar de muchas maneras, y la técnica depende de su finalidad.

Los huesos pueden asarse para obtener intensidad y color, o cocinarse crudos a fuego lento para mayor claridad.

Algunas preparaciones se basan únicamente en carne, mientras que otras combinan carne y huesos para lograr una capa de sabores.

Se pueden incluir ingredientes aromáticos como el mirepoix para mayor complejidad u omitirlos para obtener una base más neutra.

Históricamente, la elaboración de caldos era una actividad de ahorro y nutrición.

Hervir la carne y los huesos hacía comestibles los cortes duros y extraía el máximo sabor y sustento.

La cocción lenta del caldo también era una tarea doméstica, a menudo supervisada por mujeres, cuyas contribuciones rara vez figuraban en el canon culinario escrito.

En cambio, la refinación del caldo para convertirlo en consomé (una sopa clarificada y cristalina) quedó documentada en la alta cocina francesa.

El chef Alexis Soyer describió la técnica en 1846 y detalló cómo las claras de huevo podían clarificar el caldo, lo que transformó una preparación rústica en un plato transparente y formal.

Sin embargo, gran parte del conocimiento mundial sobre caldos evolucionó silenciosamente en las cocinas domésticas, en lugar de en las cortes reales.

“Mi abuela siempre hacía esta sopa de pollo con bayas de goji y setas oreja de madera”, comenta Zoey Xinyi Gong, terapeuta alimentaria de Medicina Tradicional China, que vive entre Shanghái y París.

“Es su receta predilecta, y siempre hay una sopa para cada comida. Una comida no está completa sin sopa”, añade.

La sopa como confort

Combatir resfriados con tazones humeantes de sopa no es un descubrimiento moderno.

Una de las primeras referencias escritas al caldo aparece en el Huangdi Neijing, una obra fundamental de la Medicina Tradicional China que data del siglo II a. C.

El texto aboga por el consumo de sopas a base de caldo para mantener el yin y el yang del cuerpo: una filosofía china fundamental para la salud que se basa en el equilibrio de estas dos energías opuestas.

Siglos después, muchas familias chinas de todo el mundo aún cuecen huesos a fuego lento con hierbas medicinales como las bayas de goji y el ginseng para preparar sopas ricas en nutrientes, que se sirven antes o después de la cena para contribuir a la salud general.

“La sopa es un excelente medio para ingerir estas hierbas, ya que (tanto el caldo como las hierbas secas) deben hervirse durante mucho tiempo”, explica Gong.