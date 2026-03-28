Inteligencia artificial para comer mejor: tecnología busca reducir desperdicio y mejorar platos

La inteligencia artificial comienza a instalarse en las cocinas profesionales como una herramienta clave para mejorar la calidad de los platos y reducir el desperdicio de alimentos, uno de los principales desafíos de la industria gastronómica.

El avance de la inteligencia artificial está transformando múltiples industrias y la gastronomía no es la excepción. En ese contexto, la startup FooQai fue reconocida en Boston tras ganar la quinta edición de GOe On The Road, una competencia internacional enfocada en innovación alimentaria.

El evento forma parte del programa Basque Culinary Center, que impulsa iniciativas orientadas a desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles y eficientes mediante la integración de ciencia, tecnología y gastronomía.

Cómo funciona la IA en la cocina

La empresa ganadora presentó PlateScan, una plataforma que utiliza visión artificial y sensores para analizar cada plato antes de ser servido. El sistema se instala en la salida de la cocina, donde cada preparación es fotografiada y pesada automáticamente.

A partir de estos datos, el software compara los resultados con estándares previamente definidos por el restaurante, permitiendo detectar desviaciones en tiempo real, ya sea en el tamaño de las porciones o en la presentación.

Este enfoque convierte cada plato en un dato medible, lo que facilita el control de calidad y la optimización de recursos.

Menos desperdicio, más eficiencia

Uno de los principales objetivos de esta tecnología es reducir el desperdicio alimentario, un problema estructural en la industria de la restauración.

Según explicó Rich Spada, representante de la compañía, el sistema permite mejorar la consistencia de los platos y ajustar las porciones. En una prueba piloto, el análisis de miles de preparaciones evidenció que las raciones eran mayores a lo previsto, lo que permitió corregir cantidades y disminuir pérdidas.

Además, la plataforma genera reportes que ayudan a comparar el desempeño entre distintos equipos de cocina, contribuyendo a estandarizar procesos y mantener niveles de calidad.

Innovación en el ecosistema alimentario

La competencia reunió a diversas startups enfocadas en transformar la industria alimentaria. Entre ellas, iniciativas que desarrollan alternativas vegetales a productos del mar, soluciones tecnológicas para procesos industriales y opciones de alimentos más saludables.

Estas propuestas reflejan una tendencia creciente: la incorporación de innovación tecnológica para responder a desafíos como la sostenibilidad, la eficiencia productiva y la salud alimentaria.

Durante el encuentro también se abordó el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos alimentos y en la optimización de procesos culinarios. Expertos coincidieron en que estas herramientas pueden contribuir a construir sistemas alimentarios más sostenibles.

En ese escenario, la integración de datos, automatización y análisis en tiempo real aparece como una de las claves para mejorar la forma en que se producen y consumen los alimentos.

Así, la tecnología no solo redefine la experiencia en restaurantes, sino que también abre nuevas posibilidades para avanzar hacia una alimentación más consciente y eficiente.