Huevos de Pascua: la dulce tradición que nunca deja de reinventarse

Cada año, la llegada de la Pascua de Resurrección activa uno de los rituales más dulces del calendario: el intercambio de huevos de chocolate. Una tradición que hunde sus raíces en celebraciones paganas asociadas a la primavera en el hemisferio norte, la fertilidad y la renovación de la vida, y que con el tiempo fue adoptada por el cristianismo como símbolo de resurrección. Hoy, en pleno 2026, ese gesto ancestral se reinterpreta desde la gastronomía, el diseño y la experiencia, dando paso a colecciones cada vez más sofisticadas.

En Chile, marcas tradicionales y contemporáneas apuestan por propuestas que combinan memoria, identidad y tendencias de consumo, en una temporada donde el chocolate deja de ser solo un producto para convertirse en relato.

Tradición que evoluciona

La marca Varsovienne lanzó la colección Ostern 2026 que retoma los códigos clásicos —conejos, huevitos y colores asociados a la tierra— pero los reinterpreta con una estética más contemporánea. La propuesta incluye 20 productos que van desde huevos metálicos y cajas tradicionales hasta nuevas versiones rellenas, ampliando la oferta sin perder el vínculo emocional con la infancia.

Más allá del diseño, el foco también está puesto en la sostenibilidad, con un packaging reutilizable, selección consciente de materias primas y procesos optimizados forman parte de una narrativa que busca alinear placer y responsabilidad.

“Creemos que la presentación al igual que la sustentabilidad son igual de importantes que la calidad del producto que ofrecemos. Somos conscientes de todo el proceso de fabricación y packaging con el fin de entregarles a todos nuestros clientes productos de alta calidad, larga duración y que son 100% reutilizables”, comenta María Jesús Palma, subgerente de Marketing de Varsovienne.

“Estamos conscientes de los criterios de sustentabilidad en cada etapa del proceso. La selección de materias primas se realiza bajo los principios de comercio con un uso responsable de la tierra. En la producción, optimizamos los procesos para aprovechar de manera eficiente cada ingrediente, cuidando los detalles y la calidad final del producto. Este compromiso se extiende al packaging, contemplando el reciclaje para reducir el almacenamiento y promover la reutilización consciente”, agregó.

El chocolate como experiencia emocional

Desde el sur de Chile, Cassis presenta Pascua SuRЯeal 2026, una colección que pone el acento en el encuentro y la memoria. Para la marca, el valor del chocolate no está únicamente en su sabor, sino en el momento que genera: la pausa compartida, la mesa familiar, el gesto de regalar.

La propuesta incorpora distintos perfiles de cacao —desde bitter intensos hasta versiones más suaves y opciones sin azúcar— respondiendo a consumidores cada vez más diversos. Nombres lúdicos como “Eggstraordinario” o “Reggüeno” conviven con una ejecución técnica cuidada, donde textura y equilibrio son protagonistas.

“Queremos que cada huevo sorprenda, pero que al mismo tiempo mantenga la identidad y la calidez que definen a Cassis. Para nosotros, la consistencia y la calidad son parte esencial de lo que entregamos en cada temporada”, comenta Marina Secco, fundadora de Cassis Café.

Este lanzamiento se enmarca, además, en un proceso de renovación más amplio de la marca, que busca conectar con nuevas generaciones sin perder su esencia. En esa tensión entre tradición y modernidad, la Pascua se convierte en un espacio de exploración.

Arte, naturaleza y narrativa visual

Una de las apuestas más distintivas de esta temporada viene de La Fête Chocolat, que presenta La Fête de la Vie, una edición limitada ilustrada por la artista chilena Paz Román. Inspirada en paisajes del sur, la colección transforma el packaging en una pieza artística, donde flores, setas y colores vibrantes invitan a detenerse y observar.

La propuesta no solo destaca por su estética, sino también por su diversidad: huevitos rellenos en distintos gramajes, combinaciones de chocolates (amargo, leche, blanco, ruby y gold) y un huevo gigante de 1,2 kg que apunta a convertirse en el centro de la celebración. La experiencia se amplía con sets diseñados para la tradicional búsqueda de huevos, reforzando el carácter lúdico de la fecha.

El valor de lo clásico

En paralelo a estas propuestas más elaboradas, marcas masivas como Trencito reafirman el poder de la tradición. Sus huevitos de chocolate, presentes en el imaginario colectivo de generaciones, regresan en distintos formatos que privilegian la accesibilidad y el sabor reconocible.

Aquí, la innovación se expresa con envases reciclables, certificaciones ambientales y formatos prácticos que se adaptan a distintas ocasiones de consumo, pero donde lo clásico mantiene su lugar como punto de encuentro transversal.

Lo que revela la Pascua 2026 no es solo una oferta más amplia de productos, sino un cambio en la manera de entender el consumo gastronómico. El huevo de chocolate ya no es únicamente un dulce, sino que también se enfoca en una experiencia de diseño, sostenibilidad, experiencia y relato.