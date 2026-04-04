Chef chilena se inspira en las recolectoras de algas y destaca con plato de cochayuyo en Londres

Inspirándose en las mujeres recolectoras de algas y productos del mar del sur de Chile —herederas de un conocimiento ancestral que cruza generaciones en los bordes costeros— la chef chilena Denisse Gálvez se presentó con su plato “Dúo de sabores de Chile” en la gran final del certamen internacional Cook for Change, desarrollado en Londres a finales de marzo.

Más que un concurso, Cook for Change se ha posicionado como una plataforma global impulsada por Sodexo Group que busca redefinir el rol de la cocina en el futuro del planeta, sobre todo en un escenario marcado por la crisis climática, la presión sobre los sistemas alimentarios y la necesidad urgente de reducir el desperdicio.

La competencia desafía a chefs de todo el mundo a crear propuestas basadas en ingredientes vegetales, técnicas sostenibles e innovación culinaria con sentido. Allí participaron finalistas de India, Francia, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda y Australia, donde Gálvez fue la única representante de Latinoamérica.

Su presencia no solo implicó superar un riguroso proceso de selección, sino también llevar a escena una narrativa culinaria profundamente territorial, en diálogo con tendencias globales como la cocina plant-based y la valorización de ingredientes subutilizados.

Chef Zonal de Sodexo Chile, Denisse Gálvez ha construido una trayectoria ligada a la alimentación colectiva, pero con una mirada contemporánea que conecta nutrición, sostenibilidad y cultura. Su participación en Londres evidencia una nueva generación de cocineros que, desde espacios muchas veces invisibilizados frente a la alta cocina tradicional, están impulsando cambios concretos en cómo se produce, se cocina y se consume.

Cochayuyo: sencillo pero poderoso

Su propuesta destacó por elevar ingredientes sencillos y profundamente identitarios, alineándose con el objetivo del certamen de explorar el potencial de las algas como alimento del futuro. El plato, titulado “Dúo de sabores de Chile”, tuvo como eje el cochayuyo, un alga parda endémica de las costas del Pacífico sur que ha sido históricamente parte de la dieta chilena, aunque por años subvalorada en contextos urbanos.

El cochayuyo no solo representa una identidad culinaria, sino también una oportunidad estratégica. Rico en fibra, minerales y compuestos bioactivos, su cultivo y recolección tienen una baja huella ambiental en comparación con otras fuentes de alimento. En un mundo que proyecta una creciente demanda por proteínas sostenibles, las algas —incluyendo el cochayuyo, el luche o el huiro— están siendo estudiadas y promovidas como uno de los pilares del futuro alimentario global.

Además, su recolección en Chile está fuertemente vinculada a comunidades costeras, especialmente a mujeres, quienes desempeñan un rol clave en la economía local y en la preservación de prácticas tradicionales. Al llevar este ingrediente a una competencia internacional, Gálvez no solo presentó un plato, sino que visibilizó una cadena completa de valor: desde el territorio hasta la mesa.

La preparación incluyó una base de papas con un sofrito tradicional chileno de zanahoria, pimentón, cebolla y ajo, logrando un equilibrio entre técnica, identidad y sostenibilidad. Una cocina que no busca sofisticar desde la complejidad, sino desde el sentido.

Cocina sabrosa y sustentable

Sobre su paso por Londres, Gálvez destacó que “llegar a esta instancia confirma que la cocina chilena es de alto nivel, sabrosa, innovadora y también sostenible, estando a la altura de los mayores desafíos a nivel mundial. Es un orgullo mostrar que ingredientes como nuestros productos del mar, recolectados con tanta historia y esfuerzo por nuestras mujeres, pueden brillar en escenarios internacionales”.

Finalmente, la chef subrayó la importancia de la sustentabilidad en Chile: “En nuestra compañía entendemos que la innovación no es algo abstracto, sino una decisión diaria. Esta experiencia nos permite consolidar nuestro propósito, que no apunta solo a alimentar a las personas, sino a transformar su realidad a través de una cocina consciente que cuida a los trabajadores y trabajadoras, a las comunidades y al planeta”.