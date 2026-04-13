Açaí: el superalimento que conquista Chile y el mundo con su boom de consumo saludable

De alimento tradicional en la Amazonía a fenómeno global del bienestar. El açaí se ha instalado con fuerza en la industria alimentaria y en los hábitos de consumo, impulsado por la búsqueda de opciones saludables, prácticas y con valor nutricional. En Chile, su expansión refleja un cambio más profundo en la forma de alimentarse.

Un fruto amazónico que se vuelve global

El açaí es una baya de color morado oscuro proveniente de la palmera Euterpe oleracea, originaria de la cuenca del Amazonas. Tradicionalmente consumido por comunidades locales, en las últimas décadas ha ganado popularidad internacional gracias a su perfil nutricional y su asociación con estilos de vida saludables.

Diversos estudios han destacado su contenido de antioxidantes, especialmente antocianinas, además de grasas saludables, fibra y micronutrientes. Según información de organismos como el United States Department of Agriculture, el açaí aporta compuestos que pueden contribuir a la protección celular frente al estrés oxidativo, lo que ha reforzado su posicionamiento como “superalimento”.

Un mercado en expansión sostenida

El crecimiento del açaí no solo es cultural, sino también económico. Actualmente, el mercado global supera los USD 10.000 millones en 2026, con proyecciones que lo llevarían a más de USD 23.000 millones hacia 2036, creciendo a tasas cercanas al 8,8% anual, según Future Market Insights (2024).

Este dinamismo responde a cambios estructurales en el consumo, donde la demanda por superalimentos, productos funcionales y opciones plant-based ha impulsado la expansión de formatos como smoothies, snacks saludables y, especialmente, el Açaí Bowl.

A nivel global, organismos como la Food and Agriculture Organization han advertido un aumento en la valorización de productos amazónicos, en línea con tendencias que privilegian alimentos de origen natural y con menor procesamiento.

Chile: de nicho a tendencia consolidada

En el contexto local, el fenómeno también se ha hecho visible. En Chile, el açaí ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, pasando de ser un producto de nicho a una categoría en expansión dentro del canal gastronómico.

Hoy, su consumo se ha masificado en formatos como bowls, helados y batidos, consolidándose como una de las opciones más demandadas dentro de la oferta saludable en el país. Esta evolución refleja un consumidor que busca alternativas más conscientes, prácticas y alineadas con el bienestar.

En ese escenario, el Açaí Bowl se posiciona como una preparación versátil, utilizada tanto en desayunos como en snacks o comidas ligeras, gracias a su perfil energético y su capacidad de personalización.

Un cambio en la forma de alimentarse

Más allá del producto, el auge del açaí da cuenta de una transformación en los hábitos de consumo. La preferencia por alimentos funcionales, junto con el interés por ingredientes naturales y de origen identificable, ha redefinido la oferta gastronómica y el retail alimentario.

“Lo que estamos viendo con el açaí no es una moda pasajera, es un cambio real en la forma en que las personas se alimentan. El consumidor hoy busca productos que le entreguen energía, nutrición y una experiencia, y el Açaí Bowl logra conectar con todo eso. En Go Açaí estamos liderando esa transformación en Chile, acercando una tendencia global y convirtiéndola en parte del día a día de las personas”, afirma Camilo Figueroa, cofundador de Go Açaí.

Entre lo global y lo cotidiano

El crecimiento del açaí en Chile se inserta en una tendencia internacional donde los alimentos ya no se evalúan solo por su sabor, sino también por su impacto en la salud, su origen y su funcionalidad.

En ese sentido, el fenómeno no solo habla de un ingrediente específico, sino de una evolución en la relación entre las personas y lo que consumen. Un cambio donde lo práctico, lo saludable y lo consciente convergen en nuevas formas de alimentación que, lejos de ser pasajeras, parecen consolidarse como parte del día a día.