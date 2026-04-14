Cómo la bandeja paisa se volvió un ícono de Colombia sin siquiera ser 100% paisa

De ahí mi asombro cuando aterricé en Colombia hace dos años y me topé con opiniones encontradas.

Muchos se identificaban con ella, pero otros, incluidos algunos paisas (colombianos oriundos de departamentos como Antioquia, Risaralda, Caldas o Quindío) lo califican como un invento que jamás recordaron comer en sus hogares.

Entonces investigué y encontré una historia curiosa que mezcla idiosincrasia y un gran éxito de márketing.

Y que, además, nació lejos de territorio paisa y surgió en la mismísima capital, Bogotá.

Un plan para el extranjero

Clara Grisales, antropóloga, cocinera y paisa, dice que la bandeja no se come en su hogar ni en muchos otros de la región.

“Decir que nos representa está muy lejos de lo que comíamos y comemos domésticamente. Ese nivel de proteína no existía en casa”, asegura.

La experta ha estudiado a los paisas y su gastronomía. Cuenta que el origen del platillo tiene que ver con una estrategia de la élite para construir y proyectar una identidad antioqueña hacia el exterior.

Antioquia es el departamento más extenso y poblado de los que conforman la región paisa de Colombia.

De tradición humilde y arriera, de “hombres que arriaban mulas con mercancía a través de la montaña y la trocha”, es una de las regionas que más se ha colado en el estereotipo de la identidad colombiana hacia fuera.

Telenovelas exitosas como Café con Aroma de Mujer, la fama del café colombiano, el recuerdo de Pablo Escobar y fenómenos de la música como Maluma, Karol G o J Balvin son ejemplos del peso del imaginario paisa que trasciende fronteras.