Pisco chileno es elegido como el mejor del mundo por segundo año consecutivo

El pisco chileno vuelve a destacar en la escena internacional. En la edición 2026 de London Spirits Competition —uno de los concursos más influyentes e importantes de la industria— Bou Legado Especial 35° Guardado en Roble fue distinguido con dos de los principales reconocimientos del certamen: Pisco del año y Mejor Espirituoso de Chile. Además, Bou Legado Reservado 40° Blanco Original fue galardonado con medalla de oro, alcanzando 93 puntos.

Este resultado da continuidad ha logrado en 2025, cuando la marca ya había sido premiada en la misma competencia con Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble como Pisco del Año. Con ello, Bou Legado consolida por segundo año consecutivo su presencia en este escenario internacional, reafirmando el nivel del pisco chileno frente a destilados de todo el mundo.

El producto reconocido, Bou Legado Especial 35° Guardado en Roble, es elaborado 100% con uva Moscatel y destaca por su equilibrio y fineza. Su guarda en barricas de roble francés aporta suavidad y complejidad, junto con un perfil aromático delicado y bien integrado, características que han sido valoradas en distintos mercados.

Durante el mismo periodo, la marca sumó nuevas distinciones en Europa. En Frankfurt International Trophy, Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble obtuvo medalla Gran Oro con 96 puntos y fue reconocido como Mejor Espirituoso chileno. En este certamen —que reunió más de 3.300 muestras de 47 países y contó con más de 450 catadores— fue además el único destilado del continente americano en alcanzar el máximo galardón.

Por su parte, en la Berlin International Spirits Competition, Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble obtuvo medalla de oro con 95 puntos, mientras que Bou Legado Reservado 40° Blanco Original fue reconocido con 91 puntos. En el mismo certamen, la marca fue distinguida como “Pisco Distillery of the Year 2026”, reconocimiento que suma por segundo año consecutivo, tras haberlo obtenido en 2025 en la edición de Asia.

“Este reconocimiento refleja un trabajo sostenido y una forma de hacer las cosas donde la calidad no se negocia. Competir en estos espacios exige consistencia, y eso es precisamente lo que buscamos en cada uno de nuestros procesos”, señaló Fernando Bou, fundador y maestro pisquero de Bou Legado, tras recibir el reconocimiento.

El fundador agregó que “el pisco chileno tiene más de 300 años de historia y una tradición construida con oficio y aprendizaje. Hoy esa base nos permite dialogar de igual a igual con otras categorías de destilados a nivel global”.

Finalmente, Bou subrayó que “estos resultados no son un punto de llegada, sino una señal de que el camino es el correcto. Nuestro foco sigue estando en el producto y en representar, con seriedad, el origen y la identidad del pisco chileno”.

Con resultados consistentes en distintos certámenes internacionales, Bou Legado continúa consolidando su presencia entre los piscos premium más reconocidos de Chile, contribuyendo a ampliar la visibilidad del pisco chileno en la escena global de destilados.