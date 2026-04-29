Queso chileno: del producto cotidiano a un nuevo relato de origen y valor

En la gastronomía contemporánea, chefs y restaurantes han comenzado a mirar el queso chileno con nuevos ojos. Ya no es solo un ingrediente funcional, sino un producto capaz de asumir un rol protagónico, ya sea en tablas que celebran su diversidad o en preparaciones que destacan su origen y carácter.

Este renovado interés dialoga con una realidad más amplia: el queso, en cualquier parte del mundo, es mucho más que un alimento. Cada territorio ha desarrollado sus propias versiones según su clima, su ganado y sus tradiciones. Así, conviven quesos como el Roquefort en Francia, el Parmigiano Reggiano en Italia, o el queso fresco en gran parte de América Latina. En todos los casos, el queso es identidad, patrimonio y relato territorial.

Y es que su importancia no es casual. El queso cruza historia, cultura, economía e incluso ciencia en un solo producto. Desde sus orígenes, respondió a una necesidad concreta: conservar la leche. Antes de la refrigeración, transformarla en queso —a través de la fermentación— permitió a distintas culturas prolongar su vida útil, facilitar su transporte y asegurar una fuente de nutrientes. En zonas rurales de Europa, Oriente Medio y América Latina, fue, literalmente, una estrategia de supervivencia.

Hoy, ese mismo producto conecta también desde lo emocional. Está presente en comidas familiares, tradiciones y celebraciones; es cotidiano, pero también puede convertirse en un lujo. Más que un ingrediente, el queso funciona como un puente entre necesidad, cultura y placer.

En Chile, además, tiene un peso económico relevante. Forma parte de la industria láctea que abastece el consumo interno y abre oportunidades de exportación. Sin embargo, más allá de la gran escala, emerge con fuerza un ecosistema de queserías artesanales que apuestan por diferenciarse desde el origen, el tipo de leche —vaca, cabra u oveja—, el pastoreo y procesos más cuidados. Esta evolución se alinea con una tendencia global: valorar productos locales, trazables y con identidad.

Encuentro Quesos: articulando valor desde el origen

En este contexto, iniciativas como Encuentro Quesos buscan fortalecer y proyectar el queso artesano chileno, poniendo en valor su calidad, autenticidad y vínculo con el territorio. Con el apoyo de CORFO, el proyecto no solo acompaña técnicamente a los productores, sino que también apunta a transformar esa calidad en valor de mercado, generando oportunidades comerciales sostenibles.

El foco está en dar visibilidad al queso artesano nacional mediante una plataforma que conecta a productores, queserías y actores comerciales especializados. La meta es clara: posicionar los quesos chilenos en tiendas especializadas, en la gastronomía y en canales que valoran productos con identidad.

Más allá del sabor, la iniciativa releva la historia detrás de cada queso: el origen de la leche, las prácticas productivas, el oficio de las familias y el respeto por el entorno. Así, el queso artesanal comienza a consolidarse como una categoría diferenciada dentro del mercado chileno.

Alejandro Thomas, colaborador de la iniciativa, lo resume así:

“Hoy en Chile hay quesos con una calidad muy interesante y con identidad propia. Pero la calidad por sí sola no construye mercado: hay que comunicarla, darle relato y acercarla al consumidor”.

Queseros que construyen identidad

Distintos proyectos a lo largo del país reflejan esta evolución:

Quesos de Unihue (Maule): elaboran quesos con leche fresca de vaca y cabra, destacando por su carácter familiar y su conexión con el territorio maulino.

elaboran quesos con leche fresca de vaca y cabra, destacando por su carácter familiar y su conexión con el territorio maulino. Oveja Vasca (La Araucanía): única en Chile en trabajar con oveja Latxa, con productos inspirados en la tradición vasca y adaptados al sur del país.

única en Chile en trabajar con oveja Latxa, con productos inspirados en la tradición vasca y adaptados al sur del país. Herencia de Campo – Juan Fuentes (Marchigüe, Colchagua): integra todo el proceso, desde la ordeña de cabras hasta la maduración en cava, con foco en trazabilidad y técnica.

integra todo el proceso, desde la ordeña de cabras hasta la maduración en cava, con foco en trazabilidad y técnica. Los Quesos de Chile: tienda y distribuidor clave en la conexión entre productores y consumidores, contribuyendo a visibilizar la diversidad quesera nacional.

Con este tipo de articulaciones, el queso chileno comienza a ocupar un lugar más definido dentro del mapa gastronómico. No solo como un producto cotidiano, sino como una expresión de territorio, oficio e identidad.

Porque el desafío ya no es únicamente hacer buenos quesos, sino construir valor en torno a ellos.