Chardonnay: la cepa que está contando la diversidad de los territorios de Chile

Durante décadas, el Chardonnay fue conocido en Chile por vinos de perfil más clásico, muchas veces asociados a la madurez de la fruta y al protagonismo de la barrica. Sin embargo, en los últimos años la historia ha cambiado profundamente. Hoy, esta variedad blanca vive uno de sus momentos más destacados, impulsada por una nueva generación de productores y enólogos que han encontrado en ella una herramienta excepcional para expresar la identidad de los distintos territorios vitivinícolas del país.

La creciente popularidad del Chardonnay chileno no responde únicamente a una tendencia de mercado. Detrás de este fenómeno existe una transformación mucho más profunda: la búsqueda de vinos que reflejen con autenticidad su origen. En ese escenario, pocas variedades han demostrado una capacidad tan notable para interpretar el paisaje como el Chardonnay.

Desde los valles nortinos hasta los extremos australes, la cepa ha logrado adaptarse a condiciones climáticas y geográficas muy diversas, entregando expresiones únicas según el lugar donde se cultiva. Esta versatilidad ha permitido que Chile construya una oferta de Chardonnay cada vez más amplia, sofisticada y reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Chardonnay en el Chile actual

Organizado por Catad’Or World Wine Awards e ICSA-Amorim, el seminario “Chardonnay en el Chile actual” se desarrolló el 28 de mayo en Vinolia y reunió a ocho destacados expositores que presentaron Chardonnay provenientes de distintos territorios del país, desde Huasco y Limarí hasta Malleco y Chile Chico, reflejando la enorme diversidad climática y geográfica de la vitivinicultura chilena contemporánea.

Los vinos presentados fueron De Mai Chardonnay 2024 de Vinos JP Martin (Huasco), Amelia Chardonnay 2025 de Concha y Toro (Limarí), 20 Barrels Limited Edition 2024 de Cono Sur (Casablanca), Leyda Lot 5 2024 de Viña Leyda (Leyda), 700 Chardonnay 2024 de Andes Plateau (Bío Bío), Gran Chardonnay 2024 de Calyptra (Cachapoal), KOSTEN Chardonnay 2023 de Ventisquero (Chile Chico) y Sol de Sol Chardonnay 2025 de Aquitania (Malleco, Traiguén).

De Mai Chardonnay 2024 – Vinos JP Martin (Valle del Huasco)

Representa una de las expresiones más nortinas de la cepa en Chile. Proveniente de un entorno marcado por la influencia del desierto y la cercanía al océano, ofrece un perfil fresco y vibrante, con notas de cítricos, frutas blancas y una marcada sensación mineral. Su acidez natural y tensión en boca reflejan las condiciones extremas del Valle del Huasco.

Amelia Chardonnay 2025 – Concha y Toro (Limarí)

Elaborado en una de las zonas más reconocidas para Chardonnay en Chile, destaca por su elegancia y complejidad. Los suelos calcáreos característicos de Limarí aportan una mineralidad distintiva, mientras que las nieblas costeras favorecen una maduración lenta que se traduce en aromas de limón, pomelo, flores blancas y delicados matices de frutos secos y mantequilla.

20 Barrels Limited Edition Chardonnay 2024 – Cono Sur (Casablanca)

Refleja el carácter clásico de Casablanca, uno de los valles pioneros para variedades blancas de clima frío. Presenta aromas de frutas tropicales frescas, cítricos y notas florales, acompañados por una textura cremosa y una acidez equilibrada. La influencia oceánica contribuye a mantener frescura y precisión aromática.

Leyda Lot 5 Chardonnay 2024 – Viña Leyda (Valle de Leyda)

Expresión de uno de los terroirs costeros más fríos de Chile. Destaca por su intensidad aromática, marcada tensión y una acidez punzante que le otorga gran energía. En nariz aparecen notas de lima, pomelo, manzana verde y hierbas frescas, acompañadas por una mineralidad salina que recuerda la cercanía al mar.

700 Chardonnay 2024 – Andes Plateau (Valle del Bío Bío)

Proveniente de una zona más austral y de condiciones climáticas moderadas, ofrece un perfil refinado y equilibrado. Se caracteriza por aromas de pera, durazno blanco y flores, junto a una acidez fresca y una textura elegante. El Bío Bío aporta una expresión más delicada y sutil de la variedad.

Gran Chardonnay 2024 – Calyptra (Valle de Cachapoal)

Cultivado en altura, en un sector influenciado por la Cordillera de los Andes, combina madurez frutal con frescura. Presenta notas de frutas de carozo, cítricos maduros, avellanas y sutiles toques de vainilla provenientes de la crianza. Su estructura y volumen en boca lo convierten en un Chardonnay de gran complejidad.

KOSTEN Chardonnay 2023 – Ventisquero (Chile Chico, Patagonia)

Uno de los ejemplos más australes y singulares de la viticultura chilena. Elaborado en condiciones extremas de la Patagonia, muestra una identidad marcada por la frescura, la tensión y una acidez natural sobresaliente. Sus aromas recuerdan a manzana verde, cítricos, flores silvestres y notas minerales que reflejan un terroir todavía emergente y poco explorado.

Sol de Sol Chardonnay 2025 – Aquitania (Malleco, Traiguén)

Considerado uno de los grandes referentes de la cepa en el sur de Chile, combina precisión, profundidad y elegancia. El clima frío de Traiguén permite una maduración lenta que desarrolla aromas de frutas blancas, cítricos, flores y delicados matices ahumados y minerales. Su equilibrio entre frescura, textura y complejidad le ha valido reconocimiento constante entre los mejores Chardonnay del país.

Las presentaciones estuvieron a cargo de reconocidos enólogos como José Pablo Martin, Marcelo Papa, Matías Ríos, Viviana Navarrete, Felipe Uribe, Emiliano Domínguez, Felipe Tosso y Felipe de Solminihac. El servicio estuvo a cargo de la Escuela de Sommeliers de Chile y la jornada fue moderada por Pablo Ugarte, director ejecutivo de Catad’Or.

En conjunto, estos ocho vinos demuestran cómo una misma variedad puede adoptar perfiles completamente distintos según el territorio: desde la mineralidad desértica de Huasco y los suelos calcáreos de Limarí, pasando por la influencia marítima de Casablanca y Leyda, hasta la elegancia sureña de Bío Bío, Malleco y la Patagonia de Chile Chico. Más que una degustación de Chardonnay, constituyen un recorrido por la extraordinaria diversidad geográfica que define hoy a la vitivinicultura chilena.

Equilibrio y balance

Otro de los grandes conceptos que atravesó la jornada fue la búsqueda del equilibrio: balance entre fruta, acidez, textura, madera y frescura, dejando atrás estilos excesivamente maduros o marcados por la barrica. La tendencia actual apunta a vinos más tensos, gastronómicos y elegantes, donde la enología acompaña la expresión del lugar sin sobre imponerse a ella.

Asimismo, se destacó que no existe una sola identidad para el Chardonnay chileno. La diversidad geográfica del país permite múltiples expresiones de la variedad, aunque ciertos territorios comienzan a consolidar perfiles reconocibles y competitivos a nivel internacional.

Para Pablo Ugarte, director de Catad’Or, “Chile está entrando en una etapa de mayor fineza y comprensión de sus territorios. Hoy el Chardonnay aparece como una de las variedades más interesantes para interpretar esa diversidad y proyectarla hacia el mundo”.

El seminario confirmó además la creciente ambición internacional de la industria chilena, donde el objetivo ya no es solo producir buenos vinos, sino posicionar al Chardonnay chileno dentro de la élite mundial de la categoría.

El recorrido de norte a sur refleja uno de los mayores atributos de la vitivinicultura chilena contemporánea: su extraordinaria diversidad geográfica y climática. Pocos países productores cuentan con una amplitud de territorios capaz de generar expresiones tan distintas de una misma variedad, desde paisajes desérticos hasta entornos patagónicos.

A ello se suma una evolución en las prácticas enológicas. El uso más moderado de la madera, la búsqueda de mayor frescura y el respeto por la identidad de cada viñedo han permitido elaborar Chardonnay más equilibrados y transparentes, donde el origen adquiere un papel protagónico.

La importancia del corcho

Uno de los momentos más comentados del seminario fue el bloque técnico dirigido por ICSA-Amorim, donde se realizaron catas comparativas utilizando distintos tipos de corcho natural y técnico. En el primer ejercicio se degustó un Chardonnay EQ Quartz de Matetic Wines, añada 2023, cerrado con tres diferentes tipos de corcho. Posteriormente se realizó una segunda cata técnica con un Chenin Blanc de Western Cape, Sudáfrica, envasado en 2022 y con 40 meses de guarda en botella bajo dos distintos tipos de cierre.

Durante el cóctel de cierre se degustaron además Floresta Chardonnay 2024 y Gran Chiriquí Chardonnay 2023 de Viña Santa Rita (Limarí), Tara Chardonnay 2024 de Viña Ventisquero (D.O. Atacama), Dulcinea Chardonnay 2021 de Clos de Fous (Malleco) y Delanz Chardonnay 2025 de Viña Carmen (Limarí), ampliando la mirada sobre el gran momento que vive hoy el Chardonnay chileno.

Las conclusiones del seminario reflejaron una visión clara y madura sobre el presente y futuro de la variedad en Chile. Entre los principales consensos destacó la idea de que el Chardonnay chileno está viviendo una etapa de refinamiento, orientada hacia vinos más precisos, equilibrados y transparentes al origen.

Los participantes coincidieron en que Chile posee un potencial real para producir Chardonnay de clase mundial, especialmente gracias a terroirs costeros, calcáreos, sureños y de clima frío como Limarí, Malleco, Casablanca o Bío Bío en incluso Chile Chico y Chiloé.

El resultado es una categoría que vive un momento de consolidación y reconocimiento. Más que una simple variedad blanca, el Chardonnay se ha convertido en un verdadero mapa líquido de Chile, capaz de contar, copa a copa, la historia de los múltiples paisajes que conforman uno de los países vitivinícolas más diversos del mundo.