Freidoras de aire ganan espacio en los hogares chilenos y abren paso a innovaciones culinarias

Las freidoras de aire dejaron de ser una novedad para convertirse en un símbolo de una nueva forma de cocinar. En un contexto donde las personas buscan equilibrar sabor, bienestar y practicidad, estos electrodomésticos han ganado protagonismo al permitir preparar comidas rápidas y con menos aceite.

Esta tendencia refleja un cambio más amplio en los hábitos alimentarios: según un estudio de NielsenIQ, el 73% de los chilenos cocina en casa todos o la mayoría de los días, mientras que 7 de cada 10 personas afirma estar buscando mejorar su alimentación, lo que refleja un creciente interés por preparaciones caseras, sabrosas y acordes a estilos de vida más saludables.

Este cambio ya tiene un impacto concreto en los hogares. De acuerdo con un estudio de Worldpanel by Numerator sobre cocina moderna (febrero de 2026), cerca del 41% de los hogares chilenos cuenta con una freidora de aire. “En la casa usamos la freidora de aire prácticamente todos los días, porque nos ayuda a ahorrar tiempo y simplificar la preparación de las comidas. Además de eso, ensuciamos menos y fácilmente logramos resultados muy ricos, lo que se agradece mucho con el ritmo de vida actual. Es interesante ir encontrando nuevas recetas y trucos que probar”, comenta Carolina Hurtado, usuaria habitual de freidora de aire.

La idea es que unas papas doradas, un pollo crujiente o unas verduras asadas ya no requiere grandes cantidades de aceite ni largas horas en la cocina. La búsqueda de preparaciones más simples, rápidas y saludables está redefiniendo la manera en que los chilenos cocinan en casa, impulsando nuevas tendencias, tecnologías y productos pensados para acompañar esta transformación culinaria.

Nueva línea para sazonar

En respuesta a esta evolución de los hábitos de consumo, muchas marcas de consumo y alimentos del medio nacional han incursionado en este segmento. Por ejemplo, Maggi desarrolló una nueva línea de sazonadores crujientes especialmente diseñada para este tipo de preparación; con esto, Chile se convirtió así en el segundo país de América en lanzar este producto tras su exitoso debut en México.

“Queremos acompañar la evolución de la cocina en los hogares chilenos. Nuestros nuevos sazonadores Pollo Crunchy para freidora de aire son una muestra de cómo innovamos para ofrecer soluciones que faciliten la preparación de las comidas, entregando al mismo tiempo calidad, practicidad y mucho sabor”, explica María Fernanda Torres, directora del Negocio Culinarios de Nestlé Chile.

La nueva propuesta incorpora dos variedades: Chipotle Dulce y Pimienta Limón, que se suman al Sazonador Provenzal para freidora de aire, ya disponible en el mercado. Así, la marca amplía su oferta para quienes buscan preparaciones más crujientes, simples y llenas de sabor.

El lanzamiento es resultado del trabajo de la red global y regional de Investigación y Desarrollo de Nestlé. En este proceso, Nestlé R&D Latam, con sede en Santiago, cumplió un rol clave en la creación de una fórmula adaptada a los hábitos culinarios de la región.

Gracias a una tecnología de formulación especialmente desarrollada para freidoras de aire, los nuevos sazonadores permiten lograr preparaciones más crocantes por fuera y jugosas por dentro, con un menor uso de aceite y de preparación sencilla para el consumidor.