Su cuarta gira: Presidente Kast viaja a Perú para el ascenso al poder de Keiko Fujimori

El Presidente José Antonio Kast iniciará este lunes su cuarta gira internacional desde que asumió el mando del país, con destino a Lima para participar en la ceremonia de cambio de mando que convertirá a Keiko Fujimori en la nueva presidenta de Perú.

La líder de derecha sucederá en el cargo al excongresista José María Balcázar, quien encabezó el Ejecutivo durante los últimos meses tras la censura que puso fin al mandato del expresidente José Jeri.

La ceremonia de transmisión del mando se realizará este martes a las 11:00 horas en el Congreso peruano. Posteriormente, a las 13:00 horas, está programado un almuerzo de jefes de Estado en el Palacio de Gobierno y, a las 18:00 horas, el saludo protocolar de los mandatarios extranjeros a la nueva presidenta.

Desde el oficialismo señalaron que Kast también sostendrá diversas reuniones bilaterales durante su permanencia en Lima.

La relación entre ambos líderes se ha estrechado durante los últimos meses. Keiko Fujimori asistió el pasado 11 de marzo a la ceremonia de cambio de mando en la que José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile.

La nueva mandataria peruana centró gran parte de su campaña en materias de seguridad, un tema en el que, según su entorno, proyecta una relación de cooperación con el Gobierno chileno.

A la ceremonia también asistirán otras autoridades chilenas, entre ellas el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien mantiene históricos vínculos con Perú y con la familia Fujimori, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha compartido espacios de discusión política con la presidenta electa.

El viaje a Lima será la cuarta gira internacional de Kast desde que llegó a La Moneda y convertirá a Perú en el quinto país que visita como Presidente.

Su primera salida al exterior fue a Argentina, donde sostuvo una reunión con el presidente Javier Milei. Posteriormente viajó a Costa Rica para asistir al cambio de mando de Laura Fernández.

A fines de junio realizó una gira que incluyó Paraguay, donde participó en una cumbre del Mercosur, y Uruguay, país en el que se reunió con el presidente Yamandú Orsi para abordar la relación bilateral.

Tras su visita a Perú, el Mandatario tiene previsto viajar a Colombia para participar en una nueva ceremonia de cambio de mando, en la que Abelardo de la Espriella sucederá a Gustavo Petro en la Presidencia.