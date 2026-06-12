El té se consolida como una de las bebidas favoritas para enfrentar el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas y a pocos días del inicio oficial del invierno, las bebidas calientes vuelven a ocupar un lugar central en la rutina de los chilenos. En este contexto, el té destaca como una de las opciones preferidas para acompañar momentos de descanso, encuentro y bienestar, impulsado además por un creciente interés de los consumidores por experiencias de consumo más conscientes.

Tradicionalmente asociado a la calidez y el confort, el té ha logrado mantener su vigencia gracias a su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día. Ya sea durante una pausa laboral, una instancia de lectura o una experiencia gastronómica, esta bebida continúa ampliando sus espacios de consumo y reforzando su presencia en la vida cotidiana.

Una categoría que evoluciona junto a los consumidores

El interés por el té también se ha transformado en los últimos años. Cada vez más personas buscan conocer el origen de las hojas, los procesos de elaboración y las características sensoriales de cada variedad, factores que han contribuido a posicionarlo como una experiencia ligada al disfrute consciente y a una apreciación más sofisticada de la bebida.

“Durante el invierno observamos que muchas personas vuelven a valorar el acto de prepararse una taza de té como un momento personal. No se trata solo de una bebida caliente, sino de una pausa que permite reconectarse con el propio ritmo”, explica Cristián Pastene, tea trainer y representante de Dilmah en LATAM.

Más allá de la taza tradicional

La gastronomía también ha contribuido al crecimiento de la categoría, incorporando el té en nuevas preparaciones y en propuestas de mixología que amplían sus posibilidades de consumo. Esta versatilidad ha permitido que la bebida trascienda los formatos tradicionales y encuentre nuevos espacios dentro de la cultura gastronómica.

“El té reúne tradición, salud y disfrute en una sola taza, algo especialmente relevante durante los meses más fríos del año”, agrega Pastene.

De esta manera, el té reafirma su posición como una bebida que combina historia, versatilidad y bienestar, consolidándose como un hábito cotidiano que responde a las nuevas tendencias de consumo y a la búsqueda de momentos de pausa en medio de la vida moderna.