Día Mundial del Gin: nueva destilería en Providencia para conocer más de su elaboración

El gin dejó hace tiempo de ser una alternativa de nicho para transformarse en uno de los protagonistas de la escena gastronómica y de coctelería en Chile. Fresco, aromático y capaz de adaptarse a una amplia gama de sabores, este destilado se ha convertido en una opción habitual en bares, terrazas y reuniones en casa, conquistando a consumidores que buscan experiencias sofisticadas pero accesibles.

Su principal fortaleza radica en la versatilidad. Desde perfiles cítricos y herbales hasta versiones más frutales o clásicas, el gin permite múltiples combinaciones y estilos de consumo, convirtiéndose en una bebida capaz de satisfacer distintos gustos y ocasiones.

Los números respaldan esta tendencia. Según datos de la consultora International Wine & Spirits Research (IWSR), entre 2020 y 2024 el consumo de gin en Chile se cuadruplicó, pasando de 61 mil a cerca de 250 mil cajas de nueve litros. Un crecimiento que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores y la consolidación de una categoría que sigue expandiéndose.

Pero el fenómeno no se limita únicamente a la bebida. En los últimos años también ha surgido un creciente interés por conocer el origen de los destilados, sus procesos de elaboración y las historias detrás de las marcas. Una tendencia que ha dado paso a nuevas propuestas de turismo urbano y experiencias vinculadas al mundo de la destilación artesanal.

Una destilería abierta a la ciudad

En este contexto surge Garden Destilería, un proyecto chileno que recientemente abrió al público un espacio dedicado a la producción, degustación y difusión de la cultura del gin en el Barrio Triana de Providencia.

Ubicada a pasos del Metro Salvador, la destilería funciona en una antigua estructura vinculada históricamente a Revista Paula, que fue completamente remodelada para transformarse en un espacio abierto a visitantes, vecinos y turistas.

El proyecto fue creado por los químicos farmacéuticos Constanza González y Pablo Santander, quienes fundaron Garden Destilería en 2022 con el objetivo de desarrollar destilados premium elaborados en Chile y acercar el proceso productivo al público.

Uno de los hitos más relevantes de la iniciativa es que se convirtió en la primera patente otorgada para elaboración de alcoholes en la historia de Providencia, marcando un precedente para el desarrollo de manufactura urbana ligada a experiencias culturales y gastronómicas.

“Queríamos crear mucho más que una destilería. La idea era abrir un espacio cercano donde las personas puedan conocer cómo se produce un destilado premium en Chile, recorrer el proceso, probar productos y vivir una experiencia distinta en la ciudad”, explica Constanza González.

Gin Erva: el emblema de la casa

El producto insignia de la destilería es Gin Erva, un gin chileno de perfil cítrico y herbal que ha obtenido reconocimientos internacionales en competencias realizadas en Inglaterra, Bélgica, Brasil y Portugal.

A finales de 2025 recibió además el premio al “Mejor Gin Contemporáneo del Año” en los Catad’Or World Spirits Awards, consolidando su posicionamiento dentro de la creciente escena de destilados premium nacionales.

Parte importante de la experiencia gira en torno al moderno alambique de cobre importado desde Serbia, incorporado tras un proceso de restauración y habilitación que tomó más de un año y que hoy constituye uno de los principales atractivos de las visitas guiadas.

Turismo, coctelería y patrimonio

La propuesta de Garden Destilería incluye tours, catas, degustaciones, experiencias de coctelería y actividades abiertas al público durante los fines de semana. Además, una vez al mes realiza jornadas de “Open House” con música, barra de cócteles y actividades comunitarias.

“Nos gusta pensar que estamos abriendo una puerta a una nueva forma de hacer ciudad. Históricamente las destilerías estaban lejos de las personas. Hoy demostramos que es posible producir localmente, con altos estándares y transformarlo también en una experiencia cultural y turística”, agrega González.

La iniciativa forma parte además de una nueva ruta turística desarrollada junto a Turistik, que conecta Barrio Triana, Barrio Italia y Viña Santa Carolina, acercando a visitantes nacionales y extranjeros a espacios de producción local y experiencias auténticas dentro de Santiago.

Horarios de atención

Martes a viernes: 12:00 a 19:00 horas

Sábados: 12:00 a 17:00 horas