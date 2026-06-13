Día Mundial del Rosé: el vino que conquistó el mundo y ya no se toma solo en verano

Durante años, el vino rosé fue visto como una alternativa estacional, reservada para los días de calor, las terrazas y las vacaciones. Hoy esa realidad cambió. Gracias a su frescura, versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos momentos de consumo, el rosé se ha consolidado como una de las categorías más dinámicas de la industria vitivinícola mundial.

El vino rosé se elabora a partir de uvas tintas, pero a diferencia de los vinos tintos, el jugo permanece en contacto con las pieles de la uva durante un tiempo mucho más corto. Esa breve maceración es la que le entrega su característico color rosado.

Ya sea el 11 de junio o cada segundo sábado de junio, el Día Mundial del Rosé es una fecha que refleja el crecimiento sostenido que ha experimentado este estilo de vino durante las últimas dos décadas. Según el estudio Rosé Wines World Tracking, la demanda mundial aumentó cerca de un 40% entre 2002 y 2018, impulsando también la producción global, que pasó de 20 millones a 26,4 millones de hectolitros.

Aunque Francia sigue liderando la categoría, junto a Estados Unidos y España, países como Chile han ganado protagonismo gracias al desarrollo de etiquetas que combinan frescura, calidad y una marcada identidad territorial.

Mucho más que un vino de verano

El éxito del rosé responde a un cambio en las preferencias de los consumidores. Hoy existe una búsqueda creciente por vinos más frescos, fáciles de compartir y capaces de acompañar una amplia variedad de preparaciones.

“El rosé es uno de los vinos más versátiles que existen. Su perfil vibrante y cítrico permite disfrutarlo tanto en días cálidos como en temporadas más frías, acompañando distintos tipos de gastronomía y momentos de consumo”, explica Matías Ríos, director de Enología de Viña Cono Sur.

Para el enólogo, reconocido entre los Top 100 The Master Winemaker por The Drinks Business, el consumidor está descubriendo nuevas formas de incorporar esta categoría a su vida cotidiana.

“El rosé ha dejado de ser un vino asociado exclusivamente al verano. Su frescura, equilibrio y versatilidad lo convierten en una alternativa ideal para acompañar distintos estilos gastronómicos durante todo el año”, señala.

Su capacidad de maridaje es una de sus principales fortalezas. Sushi, cocina asiática, pescados, mariscos, tapas, tablas para compartir, quesos frescos, ensaladas con frutas de temporada y postres livianos encuentran en el rosé un compañero natural.

Chile se suma al fenómeno

La creciente popularidad de esta categoría también se refleja en la diversidad de propuestas disponibles en el mercado chileno.

Desde el Valle de Leyda, una de las zonas vitivinícolas más reconocidas por su influencia costera, Castillo de Molina Rosé Gran Reserva representa una expresión elegante y refrescante del estilo. De color rosado pálido, ofrece aromas a frutillas maduras, sandía y flores, junto con una acidez vibrante y un final equilibrado que lo convierten en una alternativa ideal para acompañar ensaladas, quesos de cabra o encuentros al aire libre.

Por su parte, Casillero del Diablo Rosé destaca por sus aromas a frutillas y cerezas frescas, combinando juventud y equilibrio en una propuesta versátil que funciona especialmente bien junto a sushi, bruschettas mediterráneas, tablas de charcutería ligera y postres elaborados con frutos rojos.

La tendencia también alcanza al mundo de los espumantes. Para quienes prefieren perfiles más aromáticos y dulces, especialmente durante la sobremesa, Riccadonna Ruby apuesta por una expresión más intensa, marcada por los frutos rojos, mientras que Riccadonna Moscato Rosé destaca por su frescura y delicadas notas florales, convirtiéndose en una atractiva opción para acompañar berries, frutas frescas o celebraciones de tarde.

Y es que lejos de limitarse a los meses de verano, hoy el rosé encuentra espacio durante todo el año, acompañando desde encuentros informales hasta celebraciones especiales. Y todo indica que su crecimiento continuará, impulsado por consumidores que buscan vinos frescos, expresivos y capaces de convertir cualquier momento en una ocasión para brindar.