Día del Padre: regalar chocolates para una experiencia gourmet

Si durante años el chocolate fue considerado un regalo más asociado a otras celebraciones, hoy se ha transformado en una de las categorías gourmet con mayor crecimiento para fechas como el Día del Padre. El fenómeno responde a un cambio en las preferencias de los consumidores, que buscan productos con identidad, ingredientes de calidad, historias de origen y experiencias asociadas al disfrute.

La tendencia ya no se centra únicamente en la caja de bombones, sino en la experiencia completa: origen del cacao, diseño del producto, narrativa emocional y combinaciones de sabores que buscan sorprender a un consumidor cada vez más informado y exigente.

En este escenario, la chocolatería fina ha evolucionado hacia propuestas que combinan estética, relato y sofisticación gastronómica, transformando el acto de regalar en una experiencia sensorial.

Varsovienne: memoria, aprendizaje y sofisticación contemporánea

Varsovienne, en tanto, presenta Dadé 2026, una colección que se inspira en uno de los recuerdos más universales de la infancia: aprender a andar en bicicleta. Bajo ese concepto, la marca propone un homenaje a quienes enseñan a levantarse, insistir y avanzar, transformando el aprendizaje en metáfora del vínculo entre padres e hijos.

La colección destaca por su enfoque narrativo y visual, incorporando ilustraciones, colores y diseños que evocan movimiento, cercanía y tradición. En lo gastronómico, introduce combinaciones que amplían el lenguaje clásico del chocolate, como el bombón de chocolate de leche con Pisco Gran Nobel, el chocolate con naranja crispy y el chocolate blanco con praliné salado.

A ello se suman nuevas grageas crujientes de maíz salado bañadas en chocolate rubio, leche y blanco, junto a una línea de bombones sin azúcar que incluye opciones con pistacho, gianduja de avellana, frambuesa y dulce de leche. La propuesta busca equilibrar tradición e innovación, incorporando nuevas texturas y perfiles de sabor sin perder la identidad de la chocolatería artesanal.

La colección también incorpora criterios de sustentabilidad en sus empaques, reforzando la idea de un consumo más consciente dentro del segmento premium.

La Fête: aventura, naturaleza y memoria emocional

Este año, La Fête presenta Bonne Fête Papá, una edición limitada inspirada en la naturaleza, la exploración y los vínculos construidos a través de experiencias compartidas. La colección busca homenajear a esos padres que marcaron la infancia con viajes, paseos y descubrimientos que hoy forman parte de la memoria afectiva.

La propuesta incluye la Colección Día del Padre 235 g, con bombones de chocolate de leche con nibs de cacao, chocolate amargo con naranja confitada, mazapanes de coco y avellanas, tabletas de pistacho y una barra de chocolate de leche con almendras. Una selección pensada para compartir en familia, donde cada pieza propone una textura y un perfil distinto.

A ello se suman los Dragée Día del Padre, con almendras confitadas cubiertas de chocolate de leche, amargo y blanco, además de un Set de Barras de Chocolate que reúne versiones de chocolate amargo 71% cacao y chocolate de leche 34%. La colección incorpora también bombones sin azúcar añadida, ampliando las alternativas para distintos perfiles de consumo.

La edición estará disponible por tiempo limitado, reforzando su carácter de regalo de ocasión y experiencia efímera, pensada para transformar el acto de regalar en un momento de celebración compartida.

Paccari: cacao de origen y consumo consciente

En paralelo, el crecimiento del chocolate de origen ha abierto espacio a marcas que ponen el foco en la trazabilidad, los ingredientes naturales y las certificaciones éticas. En este contexto, Paccari se posiciona como una de las propuestas más destacadas dentro del chocolate orgánico y vegano.

La marca ecuatoriana, reconocida por trabajar con cacao fino de aroma bajo estándares de comercio justo, ofrece alternativas que se alejan del perfil tradicional del chocolate industrial. Sus productos son orgánicos, libres de gluten y elaborados sin ingredientes de origen animal, alineándose con las nuevas tendencias de consumo consciente.

Entre sus propuestas destaca la barra de chocolate con cereza, que combina cacao oscuro con notas frutales intensas, generando un perfil elegante y profundo, ideal para maridar con café o vino tinto. En una línea más fresca, la barra limón mandarina introduce notas cítricas que equilibran la intensidad del cacao con una sensación más liviana y aromática.

El Pack Mini Barras Mix, en tanto, propone una experiencia de degustación que reúne distintos perfiles de sabor —frutales, herbales y especiados— en un solo formato, pensado para quienes buscan explorar el cacao como una experiencia sensorial más amplia.

Incluso el cacao en polvo natural se ha consolidado como una alternativa versátil para la cocina y las bebidas calientes, permitiendo incorporar el cacao puro en preparaciones caseras como brownies, smoothies o chocolate caliente.

Una categoría en transformación

El crecimiento de estas propuestas refleja una transformación más profunda en la categoría: el chocolate ya no es solo un dulce, sino un vehículo de experiencia. Hoy se regala como gesto emocional, como objeto gourmet o como invitación a compartir un momento.

En todos los casos, el denominador común es el mismo: convertir el consumo en experiencia. Ya sea a través de una caja de bombones de edición limitada, una barra de cacao de origen o una selección de sabores innovadores, el chocolate se ha consolidado como uno de los regalos más significativos del Día del Padre contemporáneo.