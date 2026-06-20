Día del Padre: del brunch al Mundial, los panoramas gastronómicos que transforman la celebración

Las celebraciones del Día del Padre están cambiando. Salir a almorzar, reunirse para un brunch, organizar una once especial o disfrutar una larga sobremesa se ha convertido en una de las formas favoritas de homenajear a los padres.

La tendencia se refleja en la creciente oferta gastronómica que este año prepararon restaurantes, hoteles, cafeterías y bares para la fecha.

Opciones mundialeras

En esta edición existe un ingrediente adicional: la coincidencia con una nueva jornada del Mundial de Fútbol 2026, que transformará el domingo 21 de junio en una mezcla de gastronomía, deporte y encuentros familiares.

Uno de los espacios que decidió unir ambas celebraciones es Texas Ribs, ideal para celebrar en familia. Además, en sus diferentes locales se ha potenciado su nueva coctelería de autor, con tragos originales pensados para maridar perfectamente con ribs, sándwiches o sus clásicos platos tex-mex.

Por su parte, AC Lounge, ubicado en el piso 17 del AC Hotel Santiago Cenco Costanera, transmitirá algunos de los partidos más esperados de la jornada mundialista mientras los asistentes disfrutan promociones en cervezas, vinos, espumantes y coctelería, además de degustaciones de quesos y sours.

La propuesta refleja una tendencia cada vez más visible: convertir los restaurantes y bares en espacios donde las familias puedan celebrar sin renunciar a otros intereses compartidos, como el fútbol.

Brunch y fuego

Para quienes prefieren experiencias gastronómicas más tradicionales, los hoteles aparecen como grandes protagonistas.

The Ritz-Carlton Santiago realizará una nueva edición de su Father’s Day Brunch, que contempla estaciones de mariscos, carnes, buffet dulce y salado, bar abierto, barra de pisco Tololo, juegos FIFA y distintas sorpresas para los asistentes.

Sheraton Santiago apostará por su experiencia “On Fire para Papá” especialmente creada para homenajearlos este domingo 21

de junio en el restaurante El Bohío. Una celebración donde las parrillas y ahumados preparados en vivo serán el centro de la propuesta. La actividad incluirá cortes seleccionados, vinos, bebidas y coctelería en un ambiente familiar.

Renaissance Santiago Hotel, en tanto, desarrolló un almuerzo especial en Catae Restaurante centrado en carnes premium. Entre las alternativas destacan lomo vetado Angus canadiense, entraña americana, filete argentino, asado de tira y garrón de cordero, acompañados por una botella de vino T.H. de Viña Undurraga por mesa.

Celebraciones familiares

Las celebraciones familiares también encuentran alternativas en propuestas más relajadas y accesibles.

Cassis apostará por una carta especialmente diseñada para compartir, con preparaciones como Plateada Patagónica, ribs artesanales BBQ y salmón austral con risotto de setas.

Emporio La Rosa reinterpretará clásicos de la cocina chilena a través de promociones que incluyen completos gourmet, chorrillanas para compartir, bebidas y postres helados.

Bonafide y Le Fournil, por su parte, buscarán conquistar a quienes prefieren comenzar el día con desayunos especiales, cajas de bollería francesa, medialunas, muffins, croissants y café.

El fenómeno muestra cómo la gastronomía se ha transformado en uno de los principales lenguajes para celebrar. Ya sea frente a una parrilla, en un brunch de hotel, viendo un partido del Mundial o compartiendo una simple taza de café, la mesa vuelve a convertirse en el lugar donde se construyen los recuerdos más importantes.