Vinos y parrilla: claves para celebrar el Día del Padre con la etiqueta y el corte ideal

El Día del Padre suele celebrarse alrededor de una mesa compartida. Para muchas familias, eso significa encender la parrilla, reunirse al aire libre y disfrutar de una buena comida en compañía. Pero más allá de los cortes elegidos o de la botella que se descorcha, existen algunos detalles que pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

La elección de la carne: no todo depende de los cortes premium

Aunque cortes como el lomo vetado o el lomo liso suelen ser los más apetecidos para ocasiones especiales, también existen alternativas más accesibles que entregan excelentes resultados en la parrilla.

“Más que una parrilla, el Día del Padre es una oportunidad para decirle ‘te quiero’ a través de la buena mesa. No hay nada como ver a nuestros papás felices, rodeados de su familia, con el delantal puesto y orgullosos de su asado. Elegir los cortes correctos y conocer algunos secretos de papárrillero puede transformar ese momento en un recuerdo que se queda para siempre”, comenta Catherine Escobar, gerente comercial de El Carnicero.

La arrachera, la palanca, la malaya y las entrañas destacan por su sabor y por requerir tiempos de cocción más breves, mientras que opciones como el huachalomo, la sobrecostilla o el asado carnicero demandan más paciencia, pero recompensan con texturas y sabores intensos.

Los clásicos choripanes siguen siendo una de las mejores formas de abrir el apetito antes de los platos principales.

Errores que pueden arruinar un asado

Uno de los errores más frecuentes es llevar la carne directamente desde el refrigerador a la parrilla. Lo recomendable es retirarla entre 30 y 40 minutos antes para que alcance una temperatura más uniforme.

Otro error habitual es mover constantemente los cortes durante la cocción. Los especialistas recomiendan sellar a fuego alto y luego continuar a una temperatura más moderada, realizando la menor cantidad posible de movimientos para conservar los jugos.

También es importante controlar las llamas. Lo ideal es cocinar con brasas estables y evitar el contacto directo del fuego con la carne, ya que esto puede alterar su sabor y secarla prematuramente.

Una vez retirada de la parrilla, la carne necesita reposar entre cinco y diez minutos antes de ser cortada.

Este proceso permite que los jugos se redistribuyan en el interior de la pieza, ayudando a conservar su textura y sabor. Cortarla inmediatamente suele provocar la pérdida de humedad y una sensación más seca al servirla.

Cómo elegir el vino según lo que habrá en la mesa

La elección del vino no necesariamente debe responder al tipo de persona que lo recibe, sino a los sabores que estarán presentes en el menú.

“El Día del Padre es una oportunidad para agradecer, compartir y crear nuevos recuerdos en familia. El vino forma parte de muchos de esos momentos especiales, acompañando conversaciones, celebraciones y encuentros que permanecen en la memoria”, señaló Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Casillero del Diablo.

Para carnes rojas de sabor intenso, los vinos tintos con mayor estructura suelen ser los mejores aliados, ya que acompañan adecuadamente la potencia de la parrilla.

Si el menú incluye carnes blancas, verduras asadas, hongos o preparaciones más delicadas, los tintos ligeros pueden ofrecer un mejor equilibrio.

En el caso de pescados, mariscos o aperitivos frescos, los vinos blancos con buena acidez y notas cítricas suelen aportar frescura y realzar los sabores.

La elección del vino y los secretos para preparar un buen asado se convierten en protagonistas de una celebración marcada por los encuentros familiares. La temperatura adecuada, el manejo del fuego, los tiempos de cocción y el reposo son factores que pueden transformar una preparación sencilla en una experiencia memorable.