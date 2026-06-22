Savoia, donde la pizza Margherita es la reina

Pocas preparaciones gastronómicas han alcanzado la popularidad global de la pizza. Nacida como una comida sencilla y popular en el sur de Italia, hoy es uno de los platos más consumidos del planeta gracias a una combinación difícil de igualar: ingredientes accesibles, infinitas posibilidades de interpretación y una capacidad única para reunir a las personas alrededor de una mesa.

Dentro de ese universo, ninguna variedad posee el peso simbólico de la pizza Margherita. Considerada la expresión más pura de la tradición napolitana, es también una de las favoritas en todo el mundo por demostrar que, cuando el producto y la técnica son los adecuados, la simplicidad puede convertirse en una experiencia extraordinaria.

Esa es precisamente la filosofía que inspira a Savoia, la pizzería ubicada en el nivel -2 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que busca trasladar un pedazo de Italia a Santiago a través de recetas clásicas y de autor, siempre con profundo respeto por la tradición. Un compromiso que recientemente le valió el reconocimiento del Marchio Ospitalità Italiana.

Un homenaje a una reina

Savoia nació para rendir tributo a uno de los grandes íconos de la gastronomía italiana: la pizza Margherita. Su nombre hace referencia a la Casa de Saboya, la dinastía que desempeñó un papel fundamental en la unificación de Italia, concretada en 1861.

La historia se remonta a 1889, cuando Margherita de Savoia, primera reina de la Italia unificada, visitó Nápoles. Allí probó una pizza creada por el pizzaiolo Raffaele Esposito, quien la bautizó en su honor. La receta combinaba tres ingredientes representativos del territorio: tomate San Marzano, mozzarella di bufala de Campania y albahaca fresca, cuyos colores evocaban la bandera del nuevo país.

Más de un siglo después, cuatro chilenos —varios de ellos con raíces italianas— decidieron rescatar esa historia y transformarla en el corazón de un proyecto gastronómico. Así nació Savoia, que abrió sus puertas a mediados de 2025 en el MUT con el objetivo de recrear el espíritu de Italia en Santiago, combinando tradición, producto y técnica en una cocina que mira al pasado con respeto y al futuro con ambición.

Reconocimiento internacional

A pocos meses de su apertura, la propuesta comenzó a llamar la atención de diversas instituciones vinculadas a la gastronomía italiana.

Una de ellas fue el gobierno de Italia que, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Turísticas (Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), otorgó a Savoia el reconocimiento Marchio Ospitalità Italiana. Esta certificación acredita que el establecimiento es una auténtica pizzería italiana y destaca su capacidad para promover y preservar la cultura gastronómica del país en el extranjero.

A ello se sumó el respaldo de la marca de harinas Cinque Stagioni y de su importadora, Gourmitalia, que seleccionaron a Savoia para competir en la categoría clásica del Campionato Mondiale della Pizza de Parma. Realizado en abril, este campeonato es uno de los encuentros más importantes del mundo pizzaiolo y representó una valiosa instancia de aprendizaje para el equipo y para su chef, Francisco Flores, cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada a la cocina italiana gracias a sus pasos por la Embajada de Italia en Chile, durante la gestión del embajador Marco Ricci, además de los restaurantes Italissimo y Radicci, en el Stadio Italiano.

“Estos hitos de carácter internacional a tan pocos meses de haber abierto son una enorme satisfacción para todo el equipo y una señal de que vamos por el camino correcto. Haber sido respaldados por la Cámara de Comercio Italiana y recibir de manos de la embajadora de Italia, Valeria Biagiotti, el reconocimiento que acredita que contribuimos a mantener viva la cultura y gastronomía italiana en el extranjero nos llena de orgullo”, explica Nicolás Lizarra, uno de los socios.

“Además, representa para nosotros una validación de nuestra forma de entender la pizza: con respeto por la tradición, atención al detalle y un compromiso permanente con la calidad de los productos y los procesos. Es una señal de que estamos construyendo un proyecto auténtico y coherente, capaz de recrear un pedazo de Italia en Santiago”, agrega.

Il cuore di Savoia

En Savoia, la pizza Margherita es la reina. Por eso, además de su versión tradicional, la carta incluye cinco reinterpretaciones que exploran distintas expresiones de sus ingredientes esenciales, manteniendo el equilibrio entre sencillez y técnica que ha convertido a esta pizza en una referencia universal.

La oferta se completa con otras 28 pizzas entre clásicas y creaciones propias, muchas de ellas inspiradas en distintas ciudades de Italia y del mundo. El resultado es una propuesta diversa que contempla alternativas cárnicas, marinas, vegetarianas, veganas e incluso opciones con distintos niveles de picor.

Para dar vida a estas recetas, Savoia trabaja principalmente con ingredientes italianos seleccionados por su calidad y autenticidad, complementados con productos chilenos cuidadosamente escogidos cuando cumplen con los mismos estándares de sabor y coherencia gastronómica.

La masa sigue el estilo napolitano contemporáneo. Se elabora a partir de una mezcla de dos harinas italianas, utilizando Biga como prefermento y una pequeña proporción de semolina para aportar estructura y profundidad de sabor. Su fermentación, que se extiende entre 24 y 48 horas combinando frío y temperatura ambiente, permite desarrollar una acidez equilibrada y una textura ligera, pero capaz de sostener distintas combinaciones sin perder protagonismo.

“Nos basamos en la tradición de la pizza napoletana y, siguiendo el ejemplo unificador de Margherita, reunimos lo mejor de cada región de Italia utilizando principalmente productos de ese país, complementados con lo mejor que ofrece Chile para lograr una propuesta auténtica, coherente, con mucho sabor y de alto nivel”, afirma otro de sus socios, Coco Eynaudi, creador además de varias de las recetas de la casa.

Aunque las pizzas son las protagonistas, la experiencia va más allá. El menú —que también cuenta con servicio de delivery— incorpora antipasti, calzoni, pizza fritta, schiacciata (focaccia toscana), ensaladas y postres.

La barra, por su parte, ofrece actualmente mocktails y próximamente sumará vinos italianos, spritz, sour, cerveza y una propuesta de coctelería clásica y de autor inspirada en Italia. Una extensión natural del espíritu de Savoia: reinterpretar la tradición italiana desde una mirada contemporánea, con foco en el producto, la técnica y el origen.

Detalles

Lugar: Mercado Urbano Tobalaba (MUT), Las Condes. Nivel -2, cerca del Metro Tobalaba.

Horario: Lunes a domingo de 12:00 a 21:30 horas. Próximamente extenderá su horario junto al MUT.

Instagram: @savoia.cl