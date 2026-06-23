Cuatro restaurantes chilenos destacan en los Wine Spectator Restaurant Awards 2026

La gastronomía chilena sigue sumando reconocimientos internacionales. En la edición 2026 de los prestigiosos Wine Spectator Restaurant Awards, cuatro restaurantes nacionales fueron distinguidos por la calidad y profundidad de sus programas de vinos, consolidando a Santiago como uno de los polos enogastronómicos más interesantes de Sudamérica.

Otorgados anualmente por la influyente revista especializada Wine Spectator, estos premios distinguen a restaurantes de todo el mundo que destacan por la excelencia de sus cartas de vinos, evaluando criterios como selección, diversidad, coherencia con la propuesta gastronómica y calidad del servicio. El programa, creado en 1981, es considerado uno de los principales referentes internacionales para la industria del vino y la restauración.

La gran novedad para Chile este año fue el ingreso de dos nuevos nombres al listado: The Loft y Amandine Bistró. A ellos se suman Rubaiyat Chile y Ocean Pacific’s, que renuevan por segundo año consecutivo un reconocimiento que ya habían obtenido en 2025.

The Loft: un debut internacional en tiempo récord

Uno de los hitos más llamativos de esta edición fue el ingreso de The Loft, un proyecto que logró captar la atención de Wine Spectator con apenas seis meses de funcionamiento gracias al trabajo realizado en la construcción de una propuesta enológica sólida desde sus inicios.

“Recibir un reconocimiento de Wine Spectator es especialmente significativo porque se trata de una de las publicaciones más influyentes y respetadas del mundo del vino. Para nosotros es una validación al trabajo que venimos realizando en The Loft, construyendo una carta con profundidad, diversidad y una visión de largo plazo“, señaló Raúl Yáñez, uno de sus fundadores.

La incorporación de The Loft demuestra cómo los nuevos proyectos gastronómicos chilenos están entendiendo que una gran experiencia culinaria ya no se limita únicamente a la cocina, sino que incorpora una propuesta de coctelería y vinos cuidadosamente curada y pensada para dialogar con cada plato.

La edición 2026 también marcó el ingreso de Amandine Bistró al listado internacional, ampliando la representación chilena en una guía al poner en valor tanto las etiquetas chilenas como referencias internacionales.

Una carta que conversa con la oferta gastronómica

Por segundo año consecutivo, Rubaiyat Chile fue distinguido por Wine Spectator, consolidando una propuesta donde el vino ocupa un lugar central dentro de la experiencia gastronómica.

Con una carta que supera las 340 etiquetas —con 48 referencias por copa, incluyendo 21 íconos del vino chileno servidos con sistema Coravin— y una filosofía basada en la selección rigurosa de vinos que dialogan con su reconocida propuesta de carnes, el restaurante continúa posicionándose como uno de los referentes en materia de maridaje en el país.

“Nuestra carta de vinos es una extensión natural de la cocina de Rubaiyat: una propuesta construida sobre el producto, con criterio y consistencia. Junto a Fabio Rodrigues revisamos cada año cada etiqueta, buscando vinos que dialoguen con nuestras carnes de origen propio y con una cocina que privilegia la calidad por sobre el artificio. Ser reconocidos por Wine Spectator por segundo año consecutivo —en una edición en que Chile duplica su presencia en Sudamérica y suma dos nuevas entradas— es una satisfacción enorme”, destacó Pablo Schwarzkopf, director de vinos y gerente de Marketing y RR.PP. de Rubaiyat Chile.

También por segundo año consecutivo, Ocean Pacific’s obtuvo un lugar en la lista de Wine Spectator. El restaurante, que cuenta con más de 35 años de trayectoria, ha desarrollado una de las propuestas vinícolas más extensas del país, con más de 400 etiquetas y más de 60 vinos disponibles por copa.

“Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento de Wine Spectator por segundo año consecutivo”, comentó Josefa González, directora de vinos de Ocean Pacific’s.

El trabajo continuo y su amplia selección de vinos más permiten que los clientes “descubran y comparen grandes vinos de Chile y del mundo a precios muy convenientes y con un servicio especializado. Esperamos celebrar este reconocimiento junto a nuestros clientes a través de diversas actividades durante el año, compartiendo nuestra pasión por el vino y la gastronomía”, agregó González.

Santiago como destino enogastronómico

La presencia de cuatro restaurantes chilenos en los Wine Spectator Restaurant Awards 2026 trasciende el reconocimiento individual de cada establecimiento y constituye una señal del momento que vive Santiago como destino enogastronómico.

Durante años, Chile ha sido reconocido internacionalmente por la calidad de sus vinos y por la diversidad de sus valles vitivinícolas. Hoy, el desafío es fortalecer el vínculo entre vino y gastronomía, desarrollando experiencias cada vez más sofisticadas para consumidores locales y visitantes extranjeros. El reconocimiento de Wine Spectator pone en valor el trabajo que están realizando restaurantes, sommeliers y equipos gastronómicos para elevar el estándar de las cartas de vinos y convertirlas en una parte esencial de la experiencia culinaria.

Para Raúl Yáñez, de The Loft, el impacto de este tipo de distinciones va mucho más allá de cada restaurante. “Más allá del premio, creemos que también es una buena noticia para la escena gastronómica chilena y para todos quienes están impulsando una cultura del vino cada vez más sólida en nuestro país”, afirmó.

Una visión similar comparte Pablo Schwarzkopf, de Rubaiyat Chile, quien considera que estos reconocimientos reflejan una transformación más profunda que está viviendo la capital. “Ser reconocidos por Wine Spectator por segundo año consecutivo —en una edición en que Chile duplica su presencia en Sudamérica y suma dos nuevas entradas— es una satisfacción enorme. Felicitamos a los equipos de The Loft, Ocean Pacific’s y Amandine Bistró por hacer de Santiago un polo enogastronómico de referencia continental”, señaló.

La consolidación de una oferta gastronómica cada vez más diversa y profesional también encuentra respaldo en la fortaleza de la industria vitivinícola nacional. Así lo destaca Josefa González, de Ocean Pacific’s, quien subraya que Chile posee todas las condiciones para convertirse en una referencia regional en materia de vino y gastronomía.

“Nos alegra ver la incorporación de nuevos restaurantes chilenos a este prestigioso listado, porque demuestra que la cultura del vino y la calidad del servicio siguen creciendo en nuestro país“, sostuvo.

“Chile es uno de los grandes productores de vino del mundo y merece tener cartas de vino reconocidas entre las mejores de Latinoamérica. Este premio refleja el compromiso que existe en la gastronomía nacional por ofrecer una experiencia de vino cada vez más completa y profesional”, agregó.

La incorporación de nuevos proyectos como The Loft y Amandine Bistró, junto con la consolidación de referentes como Rubaiyat y Ocean Pacific’s, evidencia que la escena gastronómica chilena está avanzando en convertir al vino no solo en uno de los principales productos de exportación del país, sino también en un protagonista fundamental de la experiencia culinaria nacional.