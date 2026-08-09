Tohá advierte que llevar militares a las calles sería “muy conflictivo” y desata crítica oficialista

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) advirtió este domingo que un despliegue de militares en las calles bajo lógicas policiales podría resultar “muy conflictivo” y planteó que las Fuerzas Armadas deberían concentrarse en la protección de infraestructura crítica.

En entrevista con “Estado Nacional” de TVN, Tohá abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast y sostuvo que “es complejo poner a militares bajo estrategias o diseños que son fundamentalmente policiales”.

Como alternativa, propuso utilizar personal militar en la custodia de infraestructura crítica, lo que —según argumentó— permitiría liberar efectivos de Carabineros para reforzar el trabajo en seguridad pública.

“Lo que más necesitamos es más Carabineros”, afirmó.

La exministra también cuestionó el énfasis legislativo de la ACOT y sostuvo que el Ejecutivo debería priorizar la implementación de reformas ya aprobadas, fortalecer la gestión y ampliar la dotación policial.

Otro de sus principales reparos apuntó a la propuesta de tipificar como delito el ingreso irregular al país. Tohá advirtió que el sistema no tendría capacidad para mantener privadas de libertad a todas las personas que ingresen clandestinamente y que la medida podría terminar entorpeciendo o retrasando las expulsiones.

Pese a sus objeciones, la exsecretaria de Estado no rechazó la agenda en bloque y sostuvo que varias de sus iniciativas tienen condiciones para obtener respaldo transversal.

Sus declaraciones provocaron respuestas desde el oficialismo y Demócratas.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acusó a Tohá de representar una mirada “garantista” de la seguridad.

“No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista”, afirmó, agregando que esa visión “evidentemente tiene que quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado”.

Squella defendió además que las reformas legales avancen en paralelo con el trabajo operativo encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez también cuestionó a Tohá y llamó a evitar que la seguridad se convierta en terreno de disputa política.

“Basta de manosear las materias de seguridad. Las situaciones que vive el país son muy complejas y enfrentarlas es tarea de todos”, sostuvo.

Pérez afirmó que Tohá “pudo haber hecho mucho más” durante su paso por Interior, aunque reconoció las dificultades que enfrentó dentro de su propio sector para avanzar en materias como migración.

La parlamentaria defendió, además, la facultad del Ejecutivo para impulsar nuevas reformas destinadas a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, y remarcó que la responsabilidad por recuperar la confianza ciudadana también alcanza al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.