Quiroz abre nueva ofensiva tras Ley Miscelánea: mercado de capitales y estatuto administrativo

Jorge Quiroz no alcanzó a guardar la Ley Miscelánea en el cajón. Tras el despacho de la reforma, el ministro de Hacienda adelantó que su cartera abrirá dos nuevos frentes: una reforma al mercado de capitales y la discusión de un nuevo estatuto administrativo para el Estado.

“Esto es el fin del comienzo”, dijo en el programa “Estado Nacional” de TVN, citando a Winston Churchill. Su próxima apuesta será recuperar un mercado bursátil que, según su diagnóstico, terminó concentrado en “cinco o seis empresas” y dejó prácticamente fuera a las compañías medianas.

Quiroz anticipó que en septiembre ingresará un proyecto para facilitar que empresas medianas emitan acciones, que pymes accedan al mercado de bonos y que el crédito bancario e hipotecario sea más barato. También pretende revisar la tasa máxima convencional, argumentando que la reforma de 2013 dejó entre 250 mil y 300 mil personas fuera del sistema financiero.

La ambición declarada es alta: el ministro quiere que Chile tenga una bolsa comparable con Nasdaq o Toronto, capaz de financiar desde startups hasta compañías de exploración minera. Aseguró que existen diagnósticos técnicos acumulados desde hace años y cuestionó que esas propuestas no hayan sido traducidas antes en leyes.

Estatuto administrativo

El segundo frente apunta directamente al aparato estatal. Quiroz anunció que convocará una comisión transversal para elaborar un nuevo estatuto administrativo, encabezada por un economista independiente cuyo nombre dará a conocer la próxima semana. A su juicio, modificar las reglas del empleo público será indispensable para consolidar el ajuste fiscal que impulsa Hacienda.

El ministro reconoció, sin embargo, que esa reforma será políticamente más lenta y exigirá acuerdos con parlamentarios de distintos sectores. La comisión incluirá especialistas del Estado, la academia y distintas sensibilidades políticas.

Quiroz también defendió la política aplicada a los combustibles después del denominado “bencinazo”. Sostuvo que “el Estado no tiene por qué subsidiar el consumo del diésel” y recordó que el mecanismo había generado pérdidas fiscales superiores a US$2.000 millones.

Aunque el precio internacional del petróleo ha retrocedido, explicó que el diésel continúa cerca de 55% por encima del nivel previo al conflicto internacional, debido a problemas de refinación y a una demanda impulsada por factores geopolíticos. Sobre la gasolina, en cambio, dijo estar “bastante más tranquilo”.

Con la Ley Miscelánea despachada, Quiroz intenta convertir el triunfo legislativo en una segunda ofensiva económica. Esta vez el terreno será todavía más amplio: tocará la bolsa, el crédito y las reglas que ordenan al propio Estado.