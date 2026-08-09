Alcalde Manouchehri y financiamiento municipal: “Hay poca disposición del gobierno. Estoy frustrado”

El alcalde Coquimbo, Alí Manouchehri, se refirió al quiebre que enfrenta el municipalismo luego de que el Congreso aprobara el mecanismo de compensación por la exención de contribuciones en el marco de la Ley Miscelánea del gobierno. A juicio del edil, hay una evidente división al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades. “Lo que decíamos nosotros, es que si existe un mecanismo de compensación, que ingrese al Fondo Común Municipal. Precisamente está creado para disminuir la desigualdad entre los municipios de este país”, dijo.



En conversación con El Mostrador, el edil apuntó a la necesidad de abordar un debate estructural respecto al sistema de financiamiento, por ejemplo, mediante una nueva ley de rentas municipales.

“Hay una diferencia no sólo presupuestaria, sino también en la cantidad de recursos que se tiene para los metros cuadrados que se administran. (…) Las comunas que tenemos puertos recibimos hoy día mayormente los problemas, en cargas y descargas, cantidades de camiones que ingresan y todo lo que pueda afectar el entorno de una ciudad turística. Pero en términos de ingreso de recursos frescos, nos pagan una patente de 50, 60 millones de pesos. Un puerto, que es donde la industria hoy día genera una cantidad importante de recursos. Entonces claramente hay que volver a analizar cómo podemos entregarle mayores recursos a los municipios. Y también mayor fiscalización, si no hay que desconocer que en Chile hay municipios que no han sabido administrar sus recursos”, indicó.

El jefe comunal manifestó frustración frente a la falta de disposición del gobierno para garantizar la disponibilidad de recursos para los municipios.

“Con el tema de la reconstrucción le planteamos dos ideas al ministro Quiroz, porque claramente para nosotros no es positivo que nos digan: vamos a reconstruir a partir del 2027 y va a estar condicionado a la discusión presupuestaria del 2026. Entendiendo que tenemos una región desconectada con puentes caídos, con caletas afectadas. Planteamos dos posibilidades, una era darle una prórroga al impuesto específico a los combustibles, a la gran minería, lo que generaría 136 millones de dólares que podrían servir para la reconstrucción de Atacama y la región de Coquimbo, y ni siquiera pestañeó al ministro. Y después solicitamos un veto para que se aplace un año la exención de contribuciones. Son 200 millones de dólares que podrían servir para poder indudablemente reconstruir las comunas afectadas de Chile. Pero tampoco, no sé si no nos escuchan o si no les interesa”, declaró.

La respuesta del gobierno frente a la emergencia

En esa línea, Manouchehri señaló que “estamos en presencia de un gobierno que está imponiendo lo que quiere hacer, más allá de lo que opina el resto. Y eso es bien peligroso porque al final no es una opinión que se genera de un bloque, de un sector. Son los alcaldes de Chile, izquierda, derecha, del centro, intentando hacer que este tipo de medidas sean un poco más amigables con todos y con todas”.

El jefe comunal insistió en que hubo una respuesta deficiente del gobierno en las diferentes etapas de la emergencia por el sistema frontal. “Algo hay que hacer diferente para poder abordar este tipo de situaciones y que los alcaldes tengan con quién coordinar. Y eso yo creo que es uno de los mayores problemas que existió en esta emergencia”, dijo.

Asimismo, criticó la coordinación regional frente a la catástrofe y apuntó a que los diferentes representantes del gobierno nacional en el territorio no tienen la capacidad de resolver problemas en concreto.

“Yo creo que estamos estancados con los procesos de descentralización y esa es la mayor frustración que puede existir. (…) Tenemos todos los representantes de los ministerios y al delegado presidencial, pero no lo podemos cuestionar porque cuáles son las atribuciones que tiene frente a las decisiones. Muchas veces no son las más idóneas”, indicó.

En ese sentido, Manouchehri acusa que si bien en la emergencia se destraban líneas de financiamiento, los recursos se inyectan a servicios que tienen más burocracia que el gobierno regional. “¿Qué saco yo con poner recursos a Corfo para reconstruir si se tiene que hacer toda la postulación que nos va a demorar un año? Entonces creo que hay que eliminar burocracia principalmente en la región y generar mayor autonomía”.

Reconstrucción y reactivación

El alcalde de Coquimbo también enfatizó en que adicional al proceso de reconstrucción, es necesario incluir la reactivación de la región.

“Eso significa que podamos tener preparada la Región de Coquimbo para recibir a los turistas en septiembre y en la temporada estival, porque si no, todo se vuelve una catástrofe nuevamente. Nuestra gente necesita producir, volver a tener ingresos, y para eso los caminos se deben encontrar en buen estado para volver a conectar la región. Que se hagan todos los esfuerzos por parte del gobierno para volver a conectar el Paso de Aguas Negras y que se vuelva a conectar con Argentina, porque en diciembre con esa apertura son más de 50.000 argentinos que nos visitan dejando recursos en la región”, insistió.

Asimismo, Manouchehri hizo un llamado para que la discusión presupuestaria pueda dar cumplimiento a lo comprometido por el gobierno. “Que en septiembre, cuando se empiece a discutir el presupuesto el próximo año, incluyan los 700 millones de dólares que se comprometieron para la reconstrucción de la región. Así que hay grandes desafíos”.