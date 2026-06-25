El sabor del territorio chileno: certamen reconoció a los mejores quesos artesanos del país

on una amplia convocatoria de productores provenientes de distintas zonas del país, Encuentro Quesos finalizó su edición 2026 en el marco de Chilelácteo, instancia realizada los días 17 y 18 de junio en Osorno y que se consolidó como un espacio de reconocimiento, visibilización y promoción del queso artesano chileno.

Un certamen que reunió la diversidad quesera del país

La competencia convocó a más de 120 quesos distribuidos en diversas categorías, entre ellas quesos blandos de vaca, mantecoso chanco, quesos semiduros y duros de vaca, quesos de cabra, oveja, productos con ingredientes añadidos, ahumados y quesos de autor.

Uno de los hitos destacados de esta edición fue la alta participación del queso mantecoso, con 39 muestras provenientes de distintas queserías nacionales, reafirmando la relevancia de esta variedad dentro de la tradición quesera chilena.

Luego de dos jornadas de evaluación técnica y sensorial, el jurado entregó 48 reconocimientos en total: cinco distinciones Súper Oro, 15 medallas de Oro, 16 medallas de Plata y 12 medallas de Bronce.

DeCabra Los Bajos se quedó con el máximo galardón

El reconocimiento más importante del certamen fue para DeCabra Los Bajos, de Paulina Retamal, distinguido como Gran Ganador de Encuentro Quesos en Chilelácteo 2026. El producto destacó por su calidad, identidad y desarrollo técnico.

Los quesos premiados con la distinción Súper Oro fueron:

Quiman, en la categoría Quesos Blandos de Vaca.

Quesos Los Muermos, en la categoría Queso Mantecoso Chanco.

Paulina Retamal – DeCabra Los Bajos, en la categoría Quesos Duros de Vaca.

Herencia de Campo, en la categoría Quesos Prensados Duros de Cabra.

Martin Walker – Boladeros, en la categoría Quesos Prensados de Oveja.

Reconocimiento al trabajo detrás de cada queso

Desde la organización destacaron que Encuentro Quesos busca ir más allá de una premiación, transformándose en una plataforma de aprendizaje, evaluación y proyección para los productores participantes. Cada reconocimiento refleja el trabajo de una quesería, su territorio, sus técnicas de elaboración y la historia que existe detrás de cada producto.

“Encuentro Quesos busca seguir fortaleciendo el queso artesano chileno, entregando visibilidad a los productores y generando nuevas oportunidades para una categoría que tiene calidad, identidad y mucho potencial”, señalaron desde la organización.

La edición 2026 se desarrolló en el marco de Chilelácteo, con el respaldo de instituciones públicas, privadas y actores relevantes del sector agroalimentario. La instancia reunió a productores, jueces, especialistas, autoridades y representantes del mundo lácteo con un objetivo común: poner en valor el queso chileno y proyectarlo hacia nuevos espacios de reconocimiento y comercialización.

La apuesta por profesionalizar la cultura quesera nacional

Como parte de esta línea de desarrollo, Encuentro Quesos continuará su agenda los días 28, 29 de septiembre y 1 de octubre, en el marco de Food & Service, con la realización de Cheese Monger Chile 2026, una nueva competencia que buscará reconocer al mejor profesional del queso en Chile.

El certamen pondrá en valor el rol de quienes conectan a productores, tiendas, restaurantes y consumidores, destacando las habilidades de selección, corte, presentación, recomendación y comunicación del valor de un gran queso.

Con esta iniciativa, Encuentro Quesos busca seguir fortaleciendo la cadena productiva, abrir nuevas oportunidades comerciales y contribuir a la profesionalización de la cultura quesera chilena.