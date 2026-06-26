Mate en invierno: consumo crece en la temporada fría y Chile gana terreno entre los materos

El invierno no solo cambia la temperatura y las rutinas diarias: también modifica los hábitos de consumo. Con el inicio de la temporada más fría del año, el mate reaparece como una de las bebidas calientes que gana protagonismo entre quienes buscan una alternativa para enfrentar las bajas temperaturas, en un fenómeno que no solo se observa en Argentina, sino que también comienza a consolidarse con más fuerza en Chile.

Las cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate de Argentina muestran que los meses de invierno en el hemisferio sur —junio, julio, agosto y septiembre— concentran las mayores salidas del producto hacia el mercado interno y externo. En el comercio internacional, por ejemplo, septiembre registró en 2025 un peak de 7.252.770 kilos exportados, mientras que julio alcanzó 6.562.989 kilos, confirmando que la temporada fría empuja el consumo de esta infusión.

El mate se fortalece en los meses de frío

La asociación entre invierno y mate no es casual. El descenso de las temperaturas suele impulsar el consumo de bebidas calientes, y en ese escenario la yerba mate aparece como una de las opciones que gana terreno, especialmente entre quienes ya incorporaron esta infusión como parte de su rutina diaria.

Aunque Argentina sigue siendo el principal referente cultural y comercial en torno al mate, el interés por este producto ha ido creciendo en otros mercados de la región. En el caso chileno, las cifras muestran un avance sostenido del consumo durante la última década, en línea con una mayor presencia de marcas y con una expansión de la cultura matera más allá de la frontera transandina.

Chile aumenta su consumo de yerba mate

De acuerdo con cifras entregadas por CBSé, marca argentina con 47 años de trayectoria y presencia en Chile, el consumo per cápita nacional de yerba mate ha mostrado un aumento sostenido. Si hace una década el consumo alcanzaba 0,1 kilos anuales por persona, hoy ya se sitúa en 0,3 kilos, un crecimiento que da cuenta de una mayor incorporación del mate dentro de los hábitos cotidianos de los chilenos.

La empresa también sostiene que su presencia en el mercado local ha crecido con fuerza en los últimos años. Mientras hace diez años mantenía cerca de un 2% de participación, actualmente esa cifra alcanza el 14%, en un escenario donde el invierno aparece como un periodo clave para el aumento de la demanda.

Sabores que ganan protagonismo en la temporada

Dentro de la oferta disponible para esta temporada, la compañía identifica tres variedades como las más elegidas por los consumidores durante los meses fríos: CBSé Hierbas Serranas, CBSé Guaraná y CBSé Frutos del Bosque.

CBSé Hierbas Serranas corresponde a una mezcla con menta, poleo y peperina, hierbas naturales de las sierras argentinas. CBSé Guaraná, en tanto, combina yerba mate con guaraná y hierbas naturales, mientras que CBSé Frutos del Bosque incorpora sabores como arándano, frambuesa, cereza y frutilla, además de rosa mosqueta natural y notas dulces.

Una bebida que gana espacio en la rutina invernal

Más allá de las preferencias por sabores específicos, el aumento del consumo durante el invierno se explica también por el lugar que el mate ocupa como bebida caliente en la rutina diaria, especialmente en jornadas de bajas temperaturas.

“El invierno nos invita a tomar bebidas calientes, por lo que se convierte en la época del año ideal para disfrutar del mate. Desde CBSé invitamos al público chileno a descubrir los sabores de nuestras yerbas, para que estos meses fríos tengan sabor a yerba, sea cual sea que prefieras”, explica Carolina Valeria, Gerenta de Marketing & Comunicaciones de CBSé. “CBSé Hierbas Serranas, CBSé Guaraná y CBSé Frutos del Bosque son las elegidas para esta temporada”, concluye.