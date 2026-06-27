El centro de Santiago recupera su vida nocturna con cultura, patrimonio y gastronomía

Durante décadas, el centro de Santiago fue escenario de una intensa vida bohemia, marcada por la cultura, los encuentros ciudadanos y una vibrante actividad nocturna. Hoy, ese legado vuelve a tomar protagonismo a través de “Santiago no Dormía”, un recorrido impulsado por el Museo de Santiago Casa Colorada que, durante todos los viernes de mayo y junio, ha invitado a redescubrir el patrimonio y la historia urbana del corazón de la capital.

La iniciativa busca poner en valor al centro histórico como un espacio vivo, capaz de combinar memoria, cultura y nuevas experiencias para residentes y visitantes. Su propuesta se conecta con “El Centro Vive de Noche”, programa impulsado por la Corporación Regional de Desarrollo del Gobierno de Santiago y la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago, TUCHS, que busca fortalecer una oferta nocturna más diversa, atractiva y activa.

En este escenario, “Santiago no Dormía” se convierte en una muestra de cómo el patrimonio puede dialogar con las nuevas formas de habitar la ciudad. Más que una invitación a recorrer sus calles, la propuesta refuerza la idea de que el centro histórico tiene nuevos motivos para ser visitado después de la jornada laboral, integrando cultura, arte, comercio y gastronomía.

Esta reactivación nocturna se refleja en una red de espacios que han consolidado una oferta variada y de calidad, con referentes culturales como los centros culturales Centro Arte Alameda y Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que mantienen una programación artística permanente en la capital. A ellos se suman propuestas gastronómicas y hoteleras que han incorporado identidad y valor al entorno urbano, como Mercure Santiago Centro y otros espacios del casco histórico.

Para Dafne Ulloa, gerente general de TUCHS, la articulación entre cultura, patrimonio, comercio y gastronomía es fundamental para impulsar una nueva etapa del centro histórico, donde la noche vuelva a estar asociada a experiencias seguras, sofisticadas y memorables.

“La recuperación de espacios emblemáticos, junto con la activación de teatros, centros culturales, hoteles, restaurantes y bares con propuesta de valor, demuestra que Santiago Centro tiene la capacidad de ofrecer una vida nocturna contemporánea, conectada con su historia y abierta a nuevos públicos”, agrega.

Así, el centro de Santiago vuelve a posicionarse como un lugar donde conviven pasado y presente, con una agenda nocturna que busca recuperar el espíritu bohemio de la ciudad y transformarlo en nuevas experiencias culturales, gastronómicas y patrimoniales.