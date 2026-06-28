Científicos descubren que un alga marina potencia el perfil nutricional de las galletas sin gluten

Un estudio publicado en Food Research International reveló que incorporar una mínima cantidad de harina del alga marina Sargassum filipendula a galletas sin gluten mejora significativamente su perfil nutricional, aumentando el contenido de proteínas, fibra dietética, aminoácidos esenciales y compuestos fenólicos sin alterar su sabor ni su apariencia.

La investigación, desarrollada por un equipo de científicos de Brasil y España y liderada por Bruna Lago Tagliapietra, demostró que reemplazar apenas el 1% de la harina de arroz por harina de esta alga marina es suficiente para potenciar el aporte nutricional del producto.

Según el estudio, el incremento de compuestos fenólicos fortalece la capacidad antioxidante de las galletas, contribuyendo a proteger las células del organismo frente al daño oxidativo.

Los investigadores también comprobaron que estas propiedades se conservan incluso después del proceso de horneado. Mediante una simulación de la digestión humana realizada en laboratorio, verificaron que los aminoácidos y antioxidantes presentes en el alga permanecen biodisponibles, lo que significa que pueden ser aprovechados por el organismo.

El trabajo concluye que una incorporación prácticamente imperceptible de este ingrediente marino permite enriquecer un alimento de consumo habitual sin modificar sus características sensoriales.

Una mejora para los productos libres de gluten

Los alimentos sin gluten suelen presentar un menor contenido de proteínas, fibra y micronutrientes en comparación con sus versiones elaboradas con trigo u otros cereales tradicionales. Frente a este desafío, el equipo de investigación observó que la incorporación de harina de Sargassum filipendula mejora el contenido de proteínas, fibra dietética y aminoácidos esenciales.

Además de sus beneficios nutricionales, el ingrediente aportó ventajas tecnológicas durante la elaboración de las galletas, favoreciendo una mayor retención de humedad y una textura más suave, características que podrían mejorar la aceptación del producto entre los consumidores.

El estudio también destaca el potencial de los antioxidantes presentes en el alga para reducir el daño oxidativo en el organismo. Sin embargo, los autores advierten que aún se requieren estudios clínicos para determinar si estos efectos observados en laboratorio se traducen en beneficios concretos para la salud humana.

Un desafío pendiente para la industria alimentaria

Las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten dependen de productos especialmente formulados, aunque muchos de ellos se elaboran principalmente con almidones refinados, lo que reduce su aporte de proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Por esta razón, desarrollar alternativas que permitan mejorar el perfil nutricional de estos alimentos se ha convertido en una prioridad para la industria alimentaria y la comunidad científica.

Diversas investigaciones coinciden en que los productos sin gluten presentan una menor densidad nutricional que sus equivalentes convencionales. En este contexto, el uso de ingredientes naturales como las algas marinas aparece como una estrategia prometedora para elevar su calidad nutricional.

El potencial de las algas como alimento del futuro

Las algas marinas son consideradas una de las fuentes alimentarias con mayor proyección para las próximas décadas. A diferencia de numerosos cultivos terrestres, requieren menos superficie agrícola y no dependen de grandes cantidades de agua dulce, lo que las posiciona como una alternativa más sostenible.

Brasil, país donde se desarrolló la investigación, dispone de más de 8.600 kilómetros de costa y reúne condiciones favorables para el cultivo de especies como Sargassum filipendula.

Su abundancia, junto con su elevado valor nutricional, abre oportunidades tanto desde el punto de vista ambiental como económico, al ofrecer una fuente de ingredientes que no compite por tierra cultivable ni por otros recursos destinados a la producción de alimentos.

Los desafíos antes de su comercialización

Pese a los resultados alentadores, la llegada de estas galletas al mercado todavía enfrenta diversos retos.

Uno de ellos es garantizar que la composición nutricional del alga se mantenga constante, ya que factores como la temporada del año, la temperatura del agua y la zona de cultivo pueden modificar sus características.

Los investigadores también consideran indispensable realizar pruebas sensoriales a gran escala para evaluar la aceptación del sabor, aroma, color y textura por parte de los consumidores.

A ello se suma la necesidad de reforzar los controles de seguridad alimentaria. Debido a que las algas pueden acumular minerales y oligoelementos presentes en el mar, será necesario estudiar detalladamente su composición y evaluar los efectos de un consumo prolongado.

Antes de su comercialización, estos productos también deberán cumplir con todas las exigencias establecidas por las autoridades sanitarias.