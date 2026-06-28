La nueva carta de Chancho N°1 aprovecha el cerdo en todas sus formas

Una cocina centrada en el cerdo y en el aprovechamiento integral de sus cortes es la apuesta que presenta Chancho N°1 con el estreno de su nueva carta. El local, ubicado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), incorporó como responsable de su propuesta gastronómica al chef Rolando Ortega, distinguido como Mejor Chef de Chile 2015 por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y fundador de Salvador Cocina y Café.

El proyecto marca el regreso de Ortega a Santiago con una propuesta basada en una filosofía que ha desarrollado durante gran parte de su carrera: utilizar todas las partes del animal y rescatar preparaciones tradicionales mediante distintas técnicas culinarias.

Una propuesta inspirada en el concepto “de la nariz a la cola”

La nueva carta reúne cerca de 17 preparaciones entre sánguches, platos y tapas, todas construidas en torno al cerdo como ingrediente principal. La propuesta recorre distintas tradiciones gastronómicas, incorporando recetas y técnicas provenientes de cocinas italiana, española, inglesa, asiática y chilena.

Entre las preparaciones destacan porchetta bridada y asada durante horas, pulled pork cocinado lentamente en sus propios jugos, pork belly confitado, arrollado artesanal y queso de cabeza crocante presentado como plato de autor.

Los sánguches también forman parte del concepto y reciben nombres como El Tano del Grupo, La Chochán, El Carnavalero y Huaso Paltón, cada uno con una preparación distinta que busca mostrar diferentes formas de trabajar la carne de cerdo.

“El chancho bien trabajado es increíble. Llevo 20 años cocinando chanchos. Sé lo que es y lo que puede dar. Esta carta es la versión más completa de eso, una versión de la nariz a la cola”, comenta Ortega.

El regreso de Rolando Ortega a Santiago

Reconocido como uno de los principales impulsores del rescate del denominado “quinto cuarto” en la cocina chilena, Rolando Ortega vuelve a la capital después de desarrollar distintos proyectos gastronómicos. Actualmente dirige también Carnaval, en Concepción, una barra especializada en comida de mercado y street food inspirada en ferias y mercados del mundo.

Su incorporación a Chancho N°1 busca profundizar una propuesta que desde sus inicios ha puesto el foco en el aprovechamiento integral del cerdo.

“Chancho N°1 nació con una apuesta terca, hacer el cerdo entero, de la nariz a la cola. Con Rolando esa apuesta se levanta con variadas recetas nacionales y de todas partes del mundo”, señala Ignacio Salazar, socio del proyecto y también director de José Ramón 277, una de las sangucherías más reconocidas de Lastarria.

Servicio de mercado y menú diario

El restaurante mantiene un formato de atención inspirado en los mercados gastronómicos: funciona sin reservas y los pedidos se realizan directamente en el mesón.

La carta ofrece preparaciones con precios desde los $6.000 para opciones como pulled pork o arrollado, además de una selección de cervezas, vinos y cócteles.

Durante el horario de almuerzo también dispone de un menú diario que incluye plato principal, caldo de la casa y bebestible por $10.000, además de una alternativa compuesta por sánguche del día, caldo y bebestible por $8.000.

A ello se suman actividades permanentes como happy hour los jueves entre las 18:00 y las 00:00 horas y un torneo de cachos que se realiza el primer jueves de cada mes.

Chancho N°1 funciona en el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Santiago, y abre de lunes a domingo entre las 12:00 y las 21:00 horas. Los jueves extiende su funcionamiento hasta la medianoche, integrando su nueva carta a una propuesta que busca reunir cocina de mercado, preparaciones inspiradas en distintas tradiciones culinarias y una visión centrada en el aprovechamiento integral del cerdo.