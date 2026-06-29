Una Strong Ale con sello chileno: la nueva propuesta que fusiona cerveza artesanal y pisco
Una nueva edición limitada de Kross fusiona la intensidad de una Strong Ale con los aromas del pisco Pedro Jiménez de Malpaso, en una propuesta que une dos tradiciones artesanales chilenas a través de la experimentación, la maduración en madera de acacia y una inédita experiencia de sabor.
Durante décadas, la cerveza fue vista como una bebida estandarizada, dominada por grandes marcas y estilos ampliamente conocidos. Sin embargo, en los últimos años ese panorama cambió radicalmente. La cerveza artesanal dejó de ser un producto de nicho para convertirse en un fenómeno cultural y gastronómico que seduce a consumidores cada vez más curiosos y exigentes.
Hoy la innovación es uno de los principales motores de la cerveza artesanal. Lúpulos de distintas procedencias, levaduras salvajes, barricas de vino o whisky, frutas, especias, hierbas e incluso productos locales forman parte de un laboratorio creativo en constante evolución. Cada lanzamiento busca sorprender, generar conversación y ofrecer una experiencia diferente, transformando a la cerveza en mucho más que una bebida: en una expresión de territorio, creatividad y cultura gastronómica.
Kross presentó Kross 5 elaborada con Malpaso, una nueva incorporación a su línea Super Craft, plataforma que reúne cervezas experimentales y de producción limitada orientadas a explorar nuevas posibilidades dentro de la cerveza artesanal chilena.
La propuesta surge de una colaboración entre Kross y Malpaso, dos marcas reconocidas por su trabajo en la producción artesanal, y combina una Strong Ale con el perfil aromático del pisco Pedro Jiménez de Malpaso. La cerveza fue madurada con madera de acacia, dando origen a una receta que integra notas de caramelo y frutos secos con matices florales, aromas de uva blanca y sutiles toques cítricos.
El resultado es una cerveza de carácter intenso y textura sedosa, que busca reinterpretar el concepto barrel aged desde una perspectiva innovadora, uniendo tradiciones cerveceras y pisqueras bajo una misma visión de calidad y experimentación.
“Siempre hemos entendido la cerveza artesanal como un espacio para crear, experimentar y sorprender. La línea Super Craft nos permite explorar nuevas combinaciones y colaborar con otras marcas que comparten nuestra pasión por la calidad y la innovación. Kross 5 elaborada con Malpaso refleja precisamente ese espíritu, uniendo dos tradiciones profundamente ligadas a la identidad chilena en una propuesta única y de edición limitada”, explica Asbjørn Gerlach, fundador de Kross.
Una colaboración que une cerveza y pisco
La iniciativa responde a una tendencia creciente de colaboración entre distintas categorías de bebidas, buscando ampliar las alternativas disponibles para consumidores interesados en propuestas diferenciadas y de edición limitada.
“Esta colaboración refleja una tendencia que cada día se hace más presente y relevante: la constante búsqueda de innovación a través de la convergencia de Pisco y Cerveza. Con Malpaso Pedro Jiménez y Kross quisimos explorar nuevas posibilidades para nuestros consumidores, desarrollando una propuesta que combina creatividad, experimentación y el sello de dos marcas que constantemente desafían los límites”, comenta Bárbara LeBert, Malpaso global marketing director – Viña Concha y Toro.
Disponibilidad limitada en Kross Bar
Kross 5 elaborada con Malpaso estará disponible exclusivamente en formato schop de 330 cc y 500 cc en los distintos Kross Bar de Santiago, Antofagasta y Concepción. Como parte de la línea Super Craft, se trata de una edición limitada desarrollada para quienes buscan descubrir nuevas expresiones de la cerveza artesanal a través de recetas innovadoras y experiencias de degustación exclusivas.