Una Strong Ale con sello chileno: la nueva propuesta que fusiona cerveza artesanal y pisco

Durante décadas, la cerveza fue vista como una bebida estandarizada, dominada por grandes marcas y estilos ampliamente conocidos. Sin embargo, en los últimos años ese panorama cambió radicalmente. La cerveza artesanal dejó de ser un producto de nicho para convertirse en un fenómeno cultural y gastronómico que seduce a consumidores cada vez más curiosos y exigentes.

Hoy la innovación es uno de los principales motores de la cerveza artesanal. Lúpulos de distintas procedencias, levaduras salvajes, barricas de vino o whisky, frutas, especias, hierbas e incluso productos locales forman parte de un laboratorio creativo en constante evolución. Cada lanzamiento busca sorprender, generar conversación y ofrecer una experiencia diferente, transformando a la cerveza en mucho más que una bebida: en una expresión de territorio, creatividad y cultura gastronómica.

Kross presentó Kross 5 elaborada con Malpaso, una nueva incorporación a su línea Super Craft, plataforma que reúne cervezas experimentales y de producción limitada orientadas a explorar nuevas posibilidades dentro de la cerveza artesanal chilena.

La propuesta surge de una colaboración entre Kross y Malpaso, dos marcas reconocidas por su trabajo en la producción artesanal, y combina una Strong Ale con el perfil aromático del pisco Pedro Jiménez de Malpaso. La cerveza fue madurada con madera de acacia, dando origen a una receta que integra notas de caramelo y frutos secos con matices florales, aromas de uva blanca y sutiles toques cítricos.

El resultado es una cerveza de carácter intenso y textura sedosa, que busca reinterpretar el concepto barrel aged desde una perspectiva innovadora, uniendo tradiciones cerveceras y pisqueras bajo una misma visión de calidad y experimentación.

“Siempre hemos entendido la cerveza artesanal como un espacio para crear, experimentar y sorprender. La línea Super Craft nos permite explorar nuevas combinaciones y colaborar con otras marcas que comparten nuestra pasión por la calidad y la innovación. Kross 5 elaborada con Malpaso refleja precisamente ese espíritu, uniendo dos tradiciones profundamente ligadas a la identidad chilena en una propuesta única y de edición limitada”, explica Asbjørn Gerlach, fundador de Kross.

Una colaboración que une cerveza y pisco

La iniciativa responde a una tendencia creciente de colaboración entre distintas categorías de bebidas, buscando ampliar las alternativas disponibles para consumidores interesados en propuestas diferenciadas y de edición limitada.

“Esta colaboración refleja una tendencia que cada día se hace más presente y relevante: la constante búsqueda de innovación a través de la convergencia de Pisco y Cerveza. Con Malpaso Pedro Jiménez y Kross quisimos explorar nuevas posibilidades para nuestros consumidores, desarrollando una propuesta que combina creatividad, experimentación y el sello de dos marcas que constantemente desafían los límites”, comenta Bárbara LeBert, Malpaso global marketing director – Viña Concha y Toro.

Disponibilidad limitada en Kross Bar

Kross 5 elaborada con Malpaso estará disponible exclusivamente en formato schop de 330 cc y 500 cc en los distintos Kross Bar de Santiago, Antofagasta y Concepción. Como parte de la línea Super Craft, se trata de una edición limitada desarrollada para quienes buscan descubrir nuevas expresiones de la cerveza artesanal a través de recetas innovadoras y experiencias de degustación exclusivas.