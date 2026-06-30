Feria de vinos Meet & Drink regresa a Lastarria con una exclusiva edición de invierno

El invierno tiene una nueva excusa para brindar. El próximo 4 de julio, la feria de vinos Meet & Drink volverá a tomarse los espacios del Hotel Cumbres Lastarria con la edición Winter Break especialmente diseñada para refugiarse del frío entre grandes vinos, destilados, sabores gourmet y diseño local.

Organizado por El Buen Beber, el encuentro se ha consolidado como una alternativa a las grandes ferias tradicionales gracias a su formato boutique, que privilegia la cercanía entre productores y asistentes, la comodidad de los espacios y una experiencia más personalizada. Con aforo limitado y controlado, la propuesta busca que cada visitante pueda recorrer tranquilamente los distintos stands, degustar etiquetas seleccionadas y conversar directamente con quienes están detrás de cada proyecto.

Esta nueva versión reunirá a más de una treintena de viñas y productores independientes provenientes de distintos rincones del país, además de importantes novedades internacionales. Entre ellas destaca el debut en Chile de Lamborghini Wines y los espumantes italianos Biscardo, presentados por la importadora Fenix Select, junto al estreno en Meet & Drink de proyectos nacionales como Cancha Alegre, Lacre Rojo y SingularT Wines.

La curatoría contempla una destacada selección de viñas de autor, entre las que se encuentran Viña Doña Aurora, Vino Erizo, Viña Gillmore, Kolke Wines, De Toro Alexander, Weichafe Wines, Dos Carmines, Peralillo Wines, Epifania Wines, Espumantes Garibaldi, INA Wines, Viñedos Pilquicura, Barricas de Cauquenes, Le Coq Wines, Kuriman, Clos des Fous y Quinta Dimensión.

“A diferencia de las ferias masivas, nuestra propuesta apuesta por la exclusividad, la cercanía y la experiencia. Queremos que esta edición sea un verdadero recreo de invierno, donde el público pueda disfrutar sin aglomeraciones, descubrir nuevas etiquetas y compartir directamente con los productores en un ambiente cálido y acogedor”, comenta Lucía Aguayo, fundadora de El Buen Beber y productora ejecutiva de Meet & Drink.

La experiencia también incluirá una completa oferta de destilados y coctelería con proyectos como Sangría Torregón, Brandy Qutu, Gin Canallas, Nirbar, Pisco Trashumante y Pituko Sawer. A ello se suma un sector gourmet con quesos, chocolates, tablas, salsas y productos artesanales especialmente seleccionados para complementar la jornada.

Como ya es tradición, el evento contará además con una cuidada selección de emprendimientos de diseño y artesanía local, convirtiendo a Meet & Drink en una experiencia integral que combina cultura, gastronomía y consumo consciente en un solo lugar.

La entrada tiene un valor de $20.000 en preventa a través de Passline y $25.000 el día del evento, sujeto a disponibilidad. El ticket incluye una copa oficial de regalo y acceso ilimitado a todas las degustaciones de vino disponibles durante la jornada.

Coordenadas

Fecha: 4 de julio de 2026

Horario: 14:00 a 21:00 horas

Lugar: Hotel Cumbres Lastarria, José Victorino Lastarria 299, Santiago

Entradas: Passline

Restricción: Evento exclusivo para mayores de 18 años.