Barrio Italia suma un nuevo polo gastronómico con propuesta de alta cocina, coctelería y espectáculo

Barrio Italia incorpora una nueva propuesta para quienes buscan una experiencia que combine gastronomía, coctelería y entretenimiento. Se trata de Carloto, Restaurante & Social Club, un espacio de cuatro niveles diseñado para reunir alta cocina, mixología de autor y una programación permanente de presentaciones artísticas en vivo.

“Carloto nace como un refugio donde la música no es un simple fondo, sino el ingrediente principal de la noche. Queremos que el público experimente esa complicidad única que solo se da en los clubes íntimos, donde el espectador está a solo centímetros de la creación artística”, explican desde la dirección del local.

Inspirado en la figura del abuelo de su fundador, Juan Carlos Velásquez, y en La Divina Comedia de Dante Alighieri, el proyecto busca recuperar el espíritu de la bohemia premium a través de un recorrido por cuatro ambientes: “Paraíso”, “Purgatorio”, “Terra” e “Inferno”. El diseño interior estuvo a cargo del arquitecto Hugo Grisanti y la diseñadora Kana Cussen, de Grisanti & Cussen.

La propuesta invita a recorrer cada uno de estos espacios de forma progresiva: comenzar con un cóctel de autor en Paraíso, continuar con un aperitivo en Purgatorio, disfrutar de una cena en Terra y finalizar la noche en Inferno, un espacio subterráneo destinado a espectáculos de comedia, música en vivo y presentaciones de bandas.

Cocina de autor con protagonismo de los productos del mar

La propuesta culinaria está liderada por el chef ejecutivo Sergio Salinas Sepúlveda, junto al sous chef Matías Solís, responsable de la barra de mariscos y cevichería. La carta pone el foco en productos chilenos, reinterpretados con técnicas contemporáneas e influencias internacionales.

Entre las preparaciones destacan los erizos de Caldera al matico con pulpo grillado, puré de papa camote, salsa demi-glace y balsámico; los picorocos fritos sobre salsa de membrillo y el shot de almejas con piure y salsa ponzu, que se han consolidado entre las opciones más solicitadas por los comensales.

Mixología y sostenibilidad como sello de la experiencia

La barra está a cargo del bartender y bar manager José Rojas, quien desarrolla una propuesta en estrecha coordinación con la cocina, privilegiando ingredientes botánicos, notas florales y destilados premium. Entre las creaciones de autor sobresale “ERES VIDA”, un cóctel que combina gin, caléndula y bergamota para lograr un perfil fresco y aromático.

Además de su propuesta gastronómica, Carloto incorpora medidas orientadas a la sostenibilidad. El restaurante utiliza energía solar y recicla cerca del 30% del agua empleada en su operación.

Carloto, Restaurante & Social Club ya abrió sus puertas y recibe público de martes a domingo en Av. Italia 1402, Providencia.