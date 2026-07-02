Quiroz cede a presión del Senado y abre mesa por Ley Miscelánea 

Quiroz abre mesa del Senado para destrabar Ley Miscelánea

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó en la primera mesa política del Senado para destrabar la Ley Miscelánea o proyecto de Reconstrucción Nacional. La cita fue impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y reunió a parlamentarios del oficialismo y la oposición en la sede Santiago del Congreso. Tras casi tres horas de reunión, los asistentes valoraron el diálogo y acordaron seguir conversando el viernes. El foco será acercar posiciones antes del plazo para presentar indicaciones, fijado para el lunes 6 de julio al mediodía.

Auditoría reporta $1,4 billones sin rendición acreditada transferidos a fundaciones

Una auditoría presentada por el Gobierno de José Antonio Kast reportó que más de $1,4 billones transferidos a fundaciones durante la administración de Gabriel Boric no tienen rendición acreditada. El informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal revisó recursos entregados entre 2022 y 2026, dentro de un universo superior a $5,4 billones. También detectó 177 fundaciones creadas en el período auditado, con más de $6.500 millones sin rendición acreditada, e instruyó investigaciones en Deporte, Agricultura, Energía y Salud. El PDG anunció un oficio a Contraloría.

Fiscalía abre nueva arista por soborno contra Calisto y Palma

El Ministerio Público abrió una nueva investigación penal contra el senador Miguel Ángel Calisto por soborno, en una arista que también involucra al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma. La indagatoria surge desde la causa por fraude al Fisco, donde Fiscalía pide 12 años de presidio para el parlamentario. Según antecedentes de una audiencia, exasesores habrían declarado sobre posibles pagos para intentar cerrar causas de Calisto. Su defensa rechazó las imputaciones y las calificó como falsas. Aún se desconoce la calidad procesal que tendrán ambos.

Matthei advierte riesgo de que el Gobierno dependa del PDG

Evelyn Matthei volvió a cuestionar al Gobierno de José Antonio Kast y advirtió que podría quedar “de rodillas” frente al Partido de la Gente si pierde su mayoría en el Senado. En Radio Pauta, sostuvo que las investigaciones que afectan a los senadores Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic pueden alterar el equilibrio oficialista. Según Matthei, si dos son desaforados, futuras acusaciones constitucionales podrían prosperar en el Senado. Defendió además a senadores de Chile Vamos que rechazaron o se abstuvieron ante el libelo contra Nicolás Grau.

Kast advierte luces de alerta por cifras económicas

El Presidente José Antonio Kast afirmó desde Paraguay que Chile enfrenta un momento económico complejo, luego de conocerse un nuevo retroceso del Imacec. El Mandatario dijo que los principales indicadores tienen “más de una luz de alerta”, aludiendo a la caída de 0,9% del Imacec de mayo, el desempleo de 9,4% y el retroceso de 7,5% del Índice de Producción Industrial. Tras reunirse con Santiago Peña y firmar acuerdos de cooperación, defendió la integración comercial y la seguridad como condiciones para atraer inversiones, generar empleo y recuperar crecimiento.

Codelco lleva a la justicia disputa con Contraloría

Codelco presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar una resolución de Contraloría que exige someter ciertas decisiones empresariales al trámite de toma de razón. La acción fue acogida a tramitación y el tribunal pidió informe al organismo fiscalizador. El conflicto se abrió por un oficio aplicado al contrato entre Codelco y la minera Ascotan, ligada a proyectos de litio. La estatal calificó la exigencia como inédita y advirtió que altera su régimen jurídico, afecta su modelo de negocios y genera incertidumbre para sociedades actuales y futuras.

Petro autoriza extradición de Larry Changa a Chile

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, líder del Tren de Aragua. La resolución 245 de 2026 permite que sea juzgado en el país por secuestro y asociación ilícita, y fija garantías para su traslado: no podrá ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos crueles, destierro, prisión perpetua ni confiscación. La decisión deja sin efecto una solicitud de Venezuela. Fiscalía sostiene que dirigía desde el extranjero operaciones de una célula en Chile y destacó la cooperación internacional.

EE.UU. e Irán pactan bajar tensiones para seguir negociando

La Casa Blanca aseguró que acordó con autoridades de Irán reducir las tensiones durante la próxima semana para avanzar en las negociaciones tras el memorando de entendimiento firmado el 18 de junio. Según fuentes citadas por Europa Press, el objetivo es mantener la calma y trabajar en un ambiente productivo “sin que vuelen los misiles”. Pese a eso, advirtieron que Donald Trump responderá si Irán ataca. Washington dijo que Steve Witkoff y Jared Kushner tuvieron reuniones positivas en Doha, mientras Teherán negó un encuentro directo y habló de contactos con Pakistán y Qatar.