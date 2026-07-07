Día del Chocolate: crece la oferta de variedades veganas en el mercado chileno

Los chocolates siguen siendo uno de los productos más apreciados por consumidores de todas las edades. Sin embargo, detrás de una categoría tradicional y consolidada, comienzan a evidenciarse cambios en las preferencias de compra, impulsados por personas que buscan opciones alineadas con distintos estilos de vida, necesidades alimentarias y una mayor claridad respecto de los ingredientes que consumen.

En ese contexto, las variedades veganas han ganado protagonismo dentro de la industria chocolatera. Lejos de tratarse de una tendencia pasajera, el fenómeno responde a un consumidor que presta cada vez más atención al etiquetado, la composición de los productos y la transparencia de las marcas.

Certificaciones impulsan la confianza del consumidor

En Chile, el sello internacional V-Label se ha posicionado como una herramienta de referencia para identificar productos libres de ingredientes de origen animal. La certificación ha experimentado un crecimiento sostenido en el país, alcanzando más de 100 empresas certificadas y más de 2.500 productos con el sello, reflejando la expansión de la oferta vegana en distintas categorías, incluido el chocolate.

“Hoy los consumidores no solo buscan productos que se ajusten a sus preferencias, sino que también valoran señales claras que les permitan elegir con mayor confianza. Por eso, sellos como V-Label han ido ganando espacio como una herramienta útil para reconocer chocolates veganos”, señaló Ignacia Uribe, directora general de V-Label Latam.

Marcas tradicionales amplían sus propuestas

El avance de este segmento también se observa en la estrategia de diversas chocolaterías presentes en el mercado nacional. Una de ellas es La Fête Chocolat, que incorporó una línea libre de ingredientes de origen animal certificada por V-Label, desarrollada para replicar atributos característicos del chocolate tradicional, como la textura, la cremosidad y el sabor.

A esta iniciativa se suma Varsovienne, que ha comenzado a fortalecer su presencia en el segmento mediante chocolates y bombones veganos certificados. Asimismo, Neucober Chocolat también forma parte de esta tendencia con productos que cuentan con el respaldo de la certificación.

La incorporación de estas alternativas da cuenta de una transformación más amplia en la industria, donde la innovación ya no se limita únicamente a nuevos sabores, formatos o rellenos, sino que también considera las distintas preferencias de los consumidores y la diversificación de la oferta.

Una industria que responde a nuevas formas de consumo

El crecimiento de los chocolates veganos refleja cómo una de las categorías más tradicionales del mercado alimentario continúa adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo. La búsqueda de productos con ingredientes identificables, certificaciones reconocidas y propuestas acordes a distintos estilos de vida ha abierto nuevas oportunidades para las marcas y ampliado las opciones disponibles para los consumidores.

En el marco del Día del Chocolate, esta evolución evidencia cómo el sector sigue diversificándose para llegar a públicos cada vez más amplios, incorporando alternativas que conviven con las propuestas tradicionales y enriquecen la oferta disponible en el mercado chileno.