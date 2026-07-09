De los sabores de Perú a Santiago: el viaje que transformó la cocina de Pescados Capitales

La nueva etapa de Pescados Capitales comenzó mucho antes de llegar a la mesa. Durante los últimos meses, parte del equipo del restaurante recorrió distintas regiones de Perú —costa, sierra y selva— con el objetivo de redescubrir los sabores, ingredientes, técnicas y tradiciones que hoy inspiran la renovada propuesta gastronómica del local en Santiago.

El viaje incluyó visitas a mercados, cocinas locales y hogares donde aún se preservan recetas familiares, permitiendo al equipo profundizar en la riqueza culinaria peruana y trasladar ese aprendizaje a una propuesta que combina tradición e innovación.

Como resultado de esta experiencia, el restaurante inició una transformación que busca reinterpretar la cocina peruana desde una perspectiva contemporánea, sin perder de vista las bases culturales y técnicas que la han convertido en una de las gastronomías más reconocidas de América Latina.

“La idea era volver al origen. Entender cómo se viven realmente esos sabores en Perú y traer esa inspiración a Santiago desde una lectura más contemporánea”, indica Fabián Silva, director de Operaciones y Gastronomía de Pescados Capitales.

La nueva carta reúne influencias de diferentes territorios peruanos, incorporando ingredientes como cacao amazónico, ajíes tradicionales, hierbas frescas y técnicas históricas de la cocina del país. Estos elementos se integran con pescados y mariscos chilenos de alta calidad, dando forma a una propuesta que une la identidad culinaria peruana con el producto local.

Tradición, técnica e innovación en cada plato

La renovada carta presenta versiones actuales de preparaciones emblemáticas de la gastronomía peruana, manteniendo la profundidad de sus sabores y el respeto por las recetas tradicionales. Entre las propuestas destacan arroces elaborados con fondos intensos, platos marinos con influencia nikkei, reinterpretaciones del chupe y otras preparaciones que buscan ofrecer una experiencia más refinada sin perder su esencia.

“La tradición sigue siendo el corazón de nuestra cocina, pero hoy buscamos expresarnos desde un lugar más contemporáneo, más sensorial y más conectado con el producto”, dice Silva.

La transformación también alcanza la experiencia en sala y la barra, donde el restaurante amplió su oferta con más de diez variedades de pisco sour y maceraciones propias, conformando una de las propuestas más amplias del país y reforzando una experiencia pensada para descubrir y recorrer la diversidad de sabores del Perú.

Más que reproducir recetas tradicionales, la nueva propuesta busca reinterpretar la cocina peruana desde Santiago, combinando productos locales con técnicas peruanas y una visión contemporánea de la gastronomía. Con esta renovación, Pescados Capitales apuesta por consolidarse como uno de los principales referentes de la cocina peruana contemporánea en la capital.

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