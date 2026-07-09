Fiscalía estima que Karen Rojo será extraditada a Chile durante julio para cumplir condena

El Ministerio Público estimó que la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo podría ser extraditada a Chile durante este mes para comenzar a cumplir la condena de cinco años y un día de cárcel por fraude al Fisco, luego de que las autoridades de Países Bajos la pusieran formalmente a disposición del Estado chileno.

El subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Álvaro Hernández, calificó el avance del proceso como “una gran noticia”.

“Es una gran noticia para nosotros, puesto que hicimos todas las gestiones para lograr la extradición de Karen Rojo desde el Reino de los Países Bajos y esto culmina entonces con este proceso de manera exitosa”, afirmó.

Respecto de los plazos, Hernández indicó que, según la información entregada por Interpol Chile, el traslado debiera concretarse durante julio.

“Karen Rojo va a ser traída a nuestro país dentro del mes de julio de este año, entre una o dos semanas más. No tenemos todavía la fecha definitiva, pero básicamente va a ser dentro de julio”, señaló.

El persecutor explicó además que el período que la exalcaldesa permaneció privada de libertad en Países Bajos podría ser descontado de la condena que debe cumplir en Chile.

“Debería poder descontarse, abonarse el tiempo que estuvo privada efectivamente de libertad en el Reino de los Países Bajos”, indicó, precisando que ello dependerá de una certificación oficial remitida por las autoridades neerlandesas y de la resolución que posteriormente adopten los tribunales de Antofagasta.

Sobre el procedimiento de ingreso al país, Hernández detalló que Rojo llegará en un vuelo internacional al aeropuerto Arturo Merino Benítez y será puesta inicialmente a disposición del tribunal competente en Santiago.

“Debiese entonces ser puesta a disposición de un juzgado de garantía (…) donde debiera hacérsele una audiencia de control de detención”, explicó. Posteriormente, añadió, el tribunal exhortará a la justicia de Antofagasta para que la condenada sea trasladada a esa ciudad y quede a disposición del tribunal que dictó la sentencia.

Asimismo, señaló que, dependiendo del tiempo que se le reconozca como cumplido en Países Bajos, eventualmente podría acceder a beneficios penitenciarios contemplados por la legislación chilena.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recordó que Karen Rojo nunca comenzó a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, ya que abandonó el país antes de que la sentencia quedara firme.

“La señora Karen Rojo fue hallada en Países Bajos y desde ese minuto se iniciaron los trámites de extradición tanto por la Fiscalía Regional de Antofagasta como con la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional”, explicó.

El persecutor destacó que el procedimiento internacional implicó actuaciones judiciales y administrativas tanto en Chile como en Países Bajos, y afirmó que el proceso ya se encuentra en su etapa final.

“Ya se encuentra en condiciones para ir a ser buscada, en este caso por Interpol, a Países Bajos, para ser trasladada hasta nuestro país (…) con el objeto de ingresar a cumplir su pena privativa de libertad”, sostuvo.

Respecto del plazo definitivo para concretar el traslado, Castro Bekios indicó que aún depende de coordinaciones entre las oficinas de Interpol de ambos países.

“No tenemos un plazo fijo establecido (…) estimamos que eso podría ser eventualmente dentro de este mes aproximadamente, quizás un poco más, pero lo importante que hay que destacar es que efectivamente ya se está dando término al proceso de extradición”, concluyó.