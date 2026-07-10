Día de la Sopaipilla: la historia de un ícono chileno que nació del mestizaje

Pocas preparaciones representan tan bien el alma de la cocina chilena como una sopaipilla recién frita. Su aroma anuncia tardes de invierno, reuniones familiares y puestos callejeros donde el vapor se mezcla con el olor a masa dorándose en aceite. Con pebre, mostaza, palta o bañada en una dulce salsa de chancaca, la sopaipilla es una receta humilde, nacida del encuentro entre dos mundos, que ha sobrevivido siglos sin perder vigencia.

No pertenece exclusivamente a los restaurantes ni a las cocinas familiares: vive en las ferias libres, en los carritos que aparecen cuando comienza la lluvia, en las fondas, en las panaderías de barrio y también en las mesas de algunos de los mejores cocineros del país, que hoy la reivindican como un símbolo del patrimonio culinario chileno.

Su historia comienza mucho antes de que existiera Chile. La palabra sopaipilla deriva del mozárabe xopaipa, heredera de antiguas masas fritas elaboradas en la península ibérica durante la ocupación árabe. Aquellas recetas cruzaron el Atlántico con los conquistadores españoles, pero fue en territorio chileno donde encontraron un ingrediente capaz de cambiarlo todo: el zapallo.

Cultivado por los pueblos originarios desde hace miles de años, el zapallo enriqueció la masa con un dulzor natural, un intenso color anaranjado y una textura suave que terminó diferenciando a la sopaipilla chilena de otras preparaciones similares de América. Allí nació un producto profundamente mestizo: técnicas europeas, ingredientes americanos y el conocimiento agrícola indígena fundidos en una preparación que hoy parece inseparable de la identidad nacional.

Para el historiador gastronómico y autor de “Apuntes para la historia de la cocina chilena”, Eugenio Pereira Salas, gran parte de la cocina tradicional del país surge precisamente de ese proceso de mestizaje cultural que dio forma a una identidad culinaria propia. La sopaipilla es uno de sus ejemplos más representativos.

Con el paso del tiempo dejó de ser únicamente un alimento cotidiano para convertirse en un símbolo emocional. Hay pocas imágenes tan chilenas como una bolsa de sopaipillas humeantes en un día de lluvia, compartidas al salir del colegio, durante una feria o alrededor de la mesa familiar.

Un patrimonio que evoluciona

En el campo, la sopaipilla fue durante generaciones un alimento energético para las largas jornadas agrícolas. En las ciudades se transformó en protagonista de la cocina callejera y de las reuniones familiares. Su versatilidad explica buena parte de su permanencia: puede servirse al desayuno, como acompañamiento, aperitivo o convertirse en un postre gracias a la tradicional salsa de chancaca perfumada con canela, clavo de olor y cáscaras de naranja.

Hoy la cocina chilena vive un proceso de revalorización de sus productos y recetas patrimoniales. Importantes cocineros han demostrado que ingredientes considerados cotidianos pueden ocupar un lugar central en la alta gastronomía cuando se comprende su origen y su territorio. Tanto así que hoy existen reinterpretaciones como helados y cocteles inspirados en las sopaipillas pasadas, versiones elaboradas con harinas patrimoniales o rellenas con productos locales. Más que sofisticar la receta, el desafío ha sido resignificarla y poner en valor su historia.

Sin embargo, la esencia permanece intacta. Cada familia guarda una proporción distinta de zapallo, una discusión sobre si debe llevar manteca o aceite, si es mejor gruesa o delgada, redonda o con un pequeño agujero al centro. Como ocurre con todas las grandes recetas populares, no existe una única versión correcta: existen miles de historias cocinándose al mismo tiempo.

Un país, tres formas de entender la sopaipilla

Así como cambian los paisajes de Chile, también lo hace una de sus preparaciones más emblemáticas. La sopaipilla adopta distintas formas según el territorio, los ingredientes disponibles y las tradiciones familiares, convirtiéndose en un verdadero mapa culinario del país.

En el Norte Grande y parte del Norte Chico, la sopaipilla suele prepararse sin zapallo. La masa, elaborada principalmente con harina, manteca o aceite, agua y sal, guarda mayor cercanía con las antiguas versiones españolas. En algunas localidades del altiplano incorpora ingredientes propios de la agricultura andina, como harina de maíz o de quinoa, y acompaña guisos, caldos o celebraciones religiosas y comunitarias.

La Zona Central es el reino del zapallo y es la versión más difundida del país. El zapallo cocido aporta color, humedad y un delicado dulzor que se equilibra con pebre, mostaza o ají. Durante el invierno también protagoniza las tradicionales sopaipillas pasadas en chancaca, probablemente la preparación más representativa de la cocina casera chilena.

Desde La Araucanía hacia el sur, la sopaipilla adquiere un carácter más rural. En muchos hogares se prepara de mayor grosor para acompañar el mate, el café de trigo o las comidas de olla. En Chiloé convive con otras masas tradicionales como el milcao y el chapalele, e incluso algunas familias incorporan papa cocida a la masa, reflejando la adaptación de la receta a los productos locales.

Más que una receta inmutable, la sopaipilla demuestra cómo la cocina chilena se construye desde el territorio. Cambian los ingredientes, las técnicas y los acompañamientos, pero permanece la misma idea: una masa sencilla que, generación tras generación, sigue reuniendo a las personas alrededor de la mesa.

Un clásico del invierno… y de todo el año

Aunque la lluvia parece ser su mejor compañera, la sopaipilla trasciende las estaciones. Está presente en ferias libres, fondas, cocinerías, panaderías y hogares de todo Chile, manteniendo una vigencia que pocas recetas tradicionales pueden exhibir.

También ha sabido reinventarse sin perder su identidad. Mientras en Argentina predominan las tortas fritas, en Perú existen versiones propias y en el suroeste de Estados Unidos las sopaipillas suelen servirse infladas y acompañadas con miel, la chilena conserva un sello inconfundible: el zapallo, el pebre y la costumbre de compartirlas recién hechas.

En tiempos donde la gastronomía busca rescatar los sabores de origen, la sopaipilla demuestra que los grandes íconos culinarios no nacen necesariamente de ingredientes exclusivos ni de técnicas complejas. A veces basta con harina, zapallo, agua y sal para construir una receta capaz de atravesar generaciones y transformarse en parte esencial de la memoria y la identidad de un país.