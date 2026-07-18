Día del Helado Chileno: sabores tradicionales impulsan una nueva tendencia de consumo

El helado dejó hace tiempo de ser un producto reservado para los días de calor. En los últimos años, su consumo se ha extendido durante las cuatro estaciones, impulsado por consumidores que buscan nuevas experiencias gastronómicas, pero también sabores capaces de evocar recuerdos, identidad y tradición. En ese contexto, el Día del Helado Chileno, que se celebra cada 18 de julio, pone en relieve el protagonismo que han adquirido las preparaciones inspiradas en ingredientes y recetas propias del país.

El helado ya no es un producto exclusivo del verano

Durante años, el consumo de helado estuvo estrechamente ligado a la temporada estival. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y hoy forma parte de los hábitos de consumo durante todo el año.

Este cambio también refleja una transformación en las preferencias de las personas, que ya no solo buscan una preparación refrescante, sino también productos que incorporen historia, identidad y un relato asociado a la gastronomía local.

En ese escenario, las variedades elaboradas con ingredientes característicos del territorio y las reinterpretaciones de recetas tradicionales han ganado espacio dentro de la industria.

Maite Urbina, Product Manager de Emporio La Rosa, explica que “el consumidor chileno ha evolucionado desde un consumo más estacional hacia una relación mucho más cotidiana con el helado. Hoy existe un interés creciente por la calidad, la variedad y las

propuestas con historia, donde conviven sabores clásicos con alternativas más innovadoras”.

La nostalgia impulsa nuevas preferencias

Aunque sabores tradicionales como chocolate, vainilla y frutilla continúan encabezando las preferencias de los consumidores, la industria observa un creciente interés por alternativas que rescatan productos locales y preparaciones asociadas a la memoria gastronómica chilena.

La nostalgia se ha convertido en uno de los factores que impulsan esta tendencia. Helados inspirados en postres tradicionales o sabores vinculados a la infancia buscan generar una conexión emocional con quienes los consumen.

Al mismo tiempo, crece el interés por conocer el origen de los ingredientes y valorar propuestas que incorporen materias primas representativas del territorio nacional.

“Alternativas como miel de ulmo, inspiradas en materias primas características del territorio nacional, o preparaciones como leche asada y chilenito, que reinterpretan recetas profundamente ligadas a la cultura gastronómica chilena, responden a una búsqueda de autenticidad que hoy atraviesa a toda la industria. A ellas se suma chocolate araucano, que combina indulgencia y carácter local en una misma propuesta”, señala Urbina.

Tradición e innovación conviven en la oferta

El desarrollo de nuevos sabores no ha desplazado a las preparaciones más tradicionales. Por el contrario, la industria observa que los consumidores valoran propuestas capaces de combinar innovación con referencias conocidas.

Según la ejecutiva, el éxito de una nueva variedad depende de encontrar ese equilibrio entre novedad y familiaridad.

“El éxito de una variedad ya no depende únicamente de la novedad. La combinación entre reconocimiento, calidad y diferenciación parece ser la fórmula que mejor conecta con las preferencias actuales. En otras palabras, las personas buscan descubrir algo nuevo, pero sin perder el vínculo con aquello que les resulta familiar”, agrega.

Una fecha que pone en valor el patrimonio gastronómico

La celebración del Día del Helado Chileno refleja la evolución que ha experimentado esta categoría en los últimos años, marcada por un consumidor que privilegia productos con identidad y preparaciones que rescatan el patrimonio culinario nacional.

El creciente interés por sabores elaborados con ingredientes locales y recetas tradicionales muestra cómo una preparación históricamente asociada al verano ha logrado mantenerse vigente durante todo el año, adaptándose a nuevas expectativas sin dejar de lado aquellos sabores que forman parte de la memoria gastronómica del país.