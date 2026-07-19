El chai gana terreno: la bebida india que desafía el reinado del café

Durante años, el café dominó la oferta de bebidas calientes fuera del hogar. Sin embargo, una preparación originaria de India ha comenzado a consolidar su espacio entre los consumidores. El té chai, conocido por combinar té negro con especias como canela, cardamomo, jengibre, clavo de olor y pimienta negra, vive un auge impulsado por la búsqueda de nuevos sabores, productos premium e ingredientes naturales.

El chai se abre paso entre las bebidas calientes

El crecimiento del chai responde a un cambio en los hábitos de consumo. Más allá de una tendencia pasajera, distintos estudios de mercado proyectan que esta categoría mantendrá un crecimiento sostenido durante la próxima década, con tasas cercanas al 5% anual.

El interés por preparaciones con identidad, mezclas de especias y propuestas inspiradas en distintas culturas ha favorecido su expansión, mientras el formato chai latte dejó de ser exclusivo de cafeterías especializadas para incorporarse a cadenas internacionales, supermercados y preparaciones caseras.

Este fenómeno ha permitido que una bebida tradicional de la gastronomía india llegue a un público cada vez más amplio.

“Hoy vemos consumidores mucho más interesados en descubrir nuevos sabores y transformar una pausa cotidiana en una experiencia. El chai responde muy bien a esa búsqueda porque combina aromas intensos, especias reconocibles y una preparación muy versátil, que puede disfrutarse sola, con leche o incluso en versiones frías. Es una tendencia que hemos visto crecer de forma sostenida durante los últimos años”, señala Indra Ribalta, jefa de Marketing de Sabha.

¿Qué diferencia al chai de un té tradicional?

A diferencia de otras variedades de té, el chai se caracteriza por una combinación de ingredientes que entrega una experiencia sensorial más compleja.

Su preparación incorpora té negro junto con especias como canela, cardamomo, jengibre, clavo de olor y pimienta negra, generando un perfil que mezcla notas dulces, aromáticas y ligeramente picantes.

Esta combinación ha despertado el interés de consumidores que buscan alternativas al café sin renunciar a una bebida de sabor intenso, además de quienes valoran ingredientes naturales y preparaciones vinculadas a otras tradiciones culinarias.

Una tendencia que también llega a Chile

El crecimiento del chai también se refleja en el mercado chileno. Su presencia en cafeterías, supermercados y nuevas propuestas gastronómicas ha aumentado en paralelo con el interés por bebidas premium y experiencias de consumo más personalizadas.

Además, las redes sociales y las cartas de cafeterías han contribuido a visibilizar distintas versiones de esta preparación, mientras grandes cadenas internacionales han actualizado recientemente sus recetas de chai latte para responder a la demanda y ofrecer opciones adaptables a los gustos de cada consumidor.

Más que una bebida de invierno

Para la industria, el auge del chai refleja una transformación más amplia en la forma de consumir té.

“En Sabha creemos que el consumidor chileno está viviendo una verdadera evolución en la forma de consumir té. Ya no busca únicamente una bebida para acompañar el invierno, sino también descubrir sabores, aromas y preparaciones distintas. El chai representa perfectamente ese cambio, porque une tradición, innovación y una experiencia que invita a disfrutar el té de una manera completamente diferente”, concluye Indra Ribalta, jefa de Marketing de Sabha.

El crecimiento de esta categoría muestra cómo las preferencias de los consumidores evolucionan hacia propuestas que combinan tradición, nuevos sabores y experiencias gastronómicas, posicionando al chai como una de las bebidas calientes que gana protagonismo más allá de la temporada invernal.