Cervezas de temporada, maridajes y música en vivo: la propuesta perfecta para disfrutar el invierno

Con la llegada del invierno, Kross Bar renovó su propuesta gastronómica y cervecera con una experiencia pensada para disfrutar de la temporada. La iniciativa reúne cervezas de edición limitada, platos especialmente seleccionados para potenciar sus sabores, música en vivo y espacios acondicionados para hacer frente a las bajas temperaturas.

Entre las variedades destacadas se encuentran la Stout, reconocida por sus notas a café, cacao y maltas tostadas, y la nueva Kross 5 elaborada junto a Malpaso, una edición limitada que sobresale por su complejidad, profundidad de sabor y mayor graduación alcohólica. Ambas fueron incorporadas a una propuesta de maridaje que incluye preparaciones como las Sopaipillas K5, los Corn Ribs, las Croquetas de Pernil, el sándwich El Rubén y la pizza Stracciatella Bleu.

Una experiencia diseñada para los días fríos

La propuesta de invierno también contempla terrazas calefaccionadas con estufas, mantas para los visitantes y una carta diseñada para complementar cada estilo de cerveza, buscando ofrecer una experiencia completa durante la temporada.

“Cada vez existe mayor interés por descubrir cómo una cerveza puede cambiar por completo cuando se sirve a la temperatura adecuada o se acompaña con determinados platos. El invierno es una temporada ideal para vivir esa experiencia y conocer estilos que muchas veces pasan desapercibidos el resto del año”, explicó Asbjorn Gerlach, co-fundador y Brewmaster de Cervecería Kross.

Música en vivo y promociones especiales

Como parte de su programación de invierno, Kross Bar también invita a participar de Klub Kross, su ciclo de música en vivo que se realiza en el local ubicado en Mall Sport. Durante julio, el espacio contempla las presentaciones de Monster Band (11 de julio), Stolen (15 de julio) e Imaginary Friends + Group Therapy (25 de julio). La programación y venta de entradas se encuentran disponibles a través de las redes sociales de Kross Bar Chile y la plataforma Passline.

Además, todos los sábados y domingos, entre las 12:30 y las 16:30 horas, quienes pidan cualquier pizza, hamburguesa o sándwich podrán acceder a uno de los postres de la carta con un 50% de descuento, acompañado de una degustación de cervezas especialmente seleccionadas para potenciar su maridaje.

Con esta propuesta, Kross Bar busca posicionarse como una alternativa para quienes buscan disfrutar del invierno en un ambiente acogedor, combinando cervezas de temporada, gastronomía, música en vivo y espacios especialmente acondicionados para los días más fríos.