Estudio de The Wall Street Journal respalda el café: 5 tazas diarias no aumentan el riesgo cardiaco

Para algunos, tres tazas de café al día parecen más que suficientes; para otros, una cuarta podría considerarse un exceso. Durante años, el debate sobre los efectos de la cafeína en la salud ha alimentado advertencias y recomendaciones contradictorias. Sin embargo, la evidencia científica más reciente apunta en otra dirección.

Una publicación reciente de The Wall Street Journal, respaldada por la Asociación Americana del Corazón, concluye que el consumo de hasta cinco tazas de café al día no solo es seguro para la mayoría de los adultos, sino que además puede formar parte de un estilo de vida saludable. El hallazgo contribuye a derribar antiguos mitos en torno a la cafeína y posiciona al café como una bebida que, consumida con moderación, podría incluso aportar beneficios cardiovasculares.

¿Cuánta cafeína es segura para el corazón?

El Dr. Gregory M. Marcus, jefe asociado de investigación en Cardiología de UCSF Health, señaló que “la cafeína consumida en el café forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y, en nuestra revisión de las investigaciones más recientes, para la mayoría de los adultos, una ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día —el equivalente a hasta 5 tazas de café con cafeína diarias sin azúcares ni aditivos añadidos— es segura y no aumenta el riesgo cardiovascular”.

“Sin embargo, las dosis elevadas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energizantes, incluidos los shots o tomas concentradas de energía, pueden tener efectos perjudiciales para el corazón y deben evitarse”, añade.

Los límites del consumo y las diferencias individuales

Pese a los resultados favorables, los especialistas advierten que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la cafeína. Factores como la edad, las enfermedades preexistentes, los medicamentos, la genética y la velocidad con la que el organismo metaboliza esta sustancia pueden influir en sus efectos.

Marcus afirma que “aunque las investigaciones sugieren que el consumo de cafeína puede estar asociado con ciertos beneficios cardiovasculares para algunas personas, es importante recordar que no existe una estrategia ‘universal’ para un consumo seguro de cafeína. Las personas pueden responder de manera muy diferente a la cafeína según diversos factores, como la edad, los medicamentos, las afecciones de salud de base, la genética y la rapidez con la que su cuerpo la metaboliza“.

“Lo que puede ser una cantidad razonable para una persona podría causar efectos no deseados en otra, como palpitaciones cardíacas, ansiedad o alteraciones del sueño. Por eso es importante prestar atención a cómo responde su cuerpo a la cafeína y hablar con su equipo médico sobre lo que es adecuado para usted”, indica.