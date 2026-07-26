Del Cabernet al Chardonnay: vinos para acompañar la cocina de invierno

Con la llegada del invierno, las preparaciones calientes vuelven a ocupar un lugar central en las mesas chilenas. Guisos, carnes de larga cocción, pastas gratinadas y pescados al horno forman parte de una temporada donde el vino puede transformarse en un complemento para resaltar aromas, texturas y sabores. En ese contexto, una guía de maridajes entrega recomendaciones para combinar distintas cepas con recetas tradicionales de la cocina chilena.

Los vinos tintos para platos de mayor intensidad

Durante los meses más fríos, recetas como la plateada, el osobuco, el cordero al horno, las costillas braseadas, los estofados y otras carnes de larga cocción ganan protagonismo en la cocina.

Para este tipo de preparaciones, la guía de Casillero del Diablo recomienda un Cabernet Sauvignon, una cepa cuya estructura y taninos permiten acompañar platos con mayor contenido graso, salsas concentradas y sabores intensos.

En tanto, para recetas como lasañas, canelones, pastas rellenas, pastel de papas o preparaciones con salsas especiadas, la sugerencia es un Carmenere, cuyas notas de frutas maduras, especias y taninos suaves permiten equilibrar distintos tipos de platos presentes en la gastronomía chilena durante el invierno.

Alternativas para preparaciones de intensidad media

No todas las recetas invernales requieren vinos de gran cuerpo. Platos como risottos de champiñones, pollo, pato, quiches o verduras asadas pueden acompañarse con cepas de perfil más ligero.

En esos casos, la propuesta considera un Pinot Noir, caracterizado por su frescura y perfil frutal, pensado para complementar las preparaciones sin sobreponerse a sus sabores.

Por otro lado, las preparaciones marinas continúan presentes durante esta época del año, especialmente en versiones calientes como pescados al horno, salmón con salsas cremosas, mariscos gratinados o jaiba al pil pil.

Para estos platos, la guía recomienda un Chardonnay, mientras que un Sauvignon Blanc aparece como una alternativa para preparaciones frías como ceviches, ostras, tiraditos y pescados de sabores más delicados.

El vino como complemento de la cocina de temporada

Más allá de las combinaciones específicas, la propuesta busca destacar el maridaje como una herramienta para enriquecer la experiencia gastronómica durante los meses de invierno.

“Durante el invierno solemos volver a platos más cálidos que reúnen a la familia en torno a la mesa. La invitación es a ver el vino como una forma sencilla de realzar esas preparaciones y convertir cada comida en una experiencia más completa. Cada cepa tiene características distintas y puede acompañar muy bien la diversidad de sabores que ofrece la cocina chilena durante esta temporada”, señala Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Casillero del Diablo.

En una estación donde predominan las comidas para compartir, conocer las características de cada cepa puede ayudar a encontrar combinaciones que potencien tanto los vinos como las recetas tradicionales de la temporada.