El encebollado ecuatoriano conquistó Santiago en el Festival de la Sopa 2026

En Ecuador, pocas preparaciones generan tanta identidad como el encebollado. Más que una sopa, es un ritual cotidiano, un desayuno tardío, un remedio popular y una expresión profunda de la cultura costeña del Pacífico. Su aroma a pescado fresco, cebolla encurtida y aliños cocinados lentamente forma parte de la memoria de generaciones de ecuatorianos y hoy comienza también a conquistar paladares fuera de sus fronteras.

Esa historia cruzó la cordillera el pasado fin de semana, cuando el encebollado fue uno de los platos más comentados de la tercera edición del Festival de la Sopa 2026, realizado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Santiago de Chile, encuentro gastronómico que reunió a miles de visitantes en plena temporada invernal.

Una sopa que cuenta la historia del Ecuador

El encebollado nació en la costa ecuatoriana, especialmente en provincias como Manabí, Guayas y Esmeraldas, ligadas históricamente a la pesca artesanal. Tradicionalmente se prepara con albacora —un tipo de atún de carne firme—, yuca cocida y un sofrito de cebolla roja, tomate, comino, cilantro y otros aliños que varían según la región y cada familia.

Su origen está estrechamente vinculado a las comunidades pesqueras. Los pescadores solían consumirlo por la mañana, después de regresar del mar, porque entregaba energía, hidratación y una sensación reconfortante. Con el tiempo se convirtió en uno de los desayunos más populares del país y en un plato transversal que une clases sociales, ciudades y generaciones.

En Ecuador se le atribuyen incluso virtudes casi medicinales: muchos lo consideran el mejor remedio para la resaca o para recuperarse del cansancio. Por eso las encebolladerías suelen abrir desde muy temprano y congregar largas filas de clientes.

La importancia del encebollado trasciende lo culinario. Diversos estudios y campañas patrimoniales lo reconocen como uno de los platos más representativos de la identidad ecuatoriana, comparable al ceviche en Perú o al locro en algunas regiones andinas. Es una preparación que resume mar, agricultura tropical y tradición familiar en un solo cuenco.

El sabor ecuatoriano en Santiago

El Festival de la Sopa, organizado por Mercados de Estación, no tuvo carácter competitivo ni entrega de premios. Su objetivo fue promover la cultura gastronómica mediante degustaciones y venta directa de productores y cocineros de distintas nacionalidades.

Para esta edición se recibieron más de mil postulaciones difundidas en redes sociales y solo quince expositores fueron seleccionados para participar.

Con el propósito de difundir la riqueza de la cocina ecuatoriana en Chile, la Embajada del Ecuador impulsó la participación de emprendedores ecuatorianos radicados en Santiago. Entre ellos destacó el chef Jorge Quishpe, propietario del restaurante Patacón, quien representó al país con el tradicional encebollado.

Quishpe vive en Chile desde hace doce años y ha trabajado para posicionar la gastronomía ecuatoriana más allá de la comunidad migrante, acercándola al público chileno e internacional mediante recetas auténticas y productos tradicionales.

Durante las dos jornadas del festival, el puesto ecuatoriano sirvió más de mil porciones de encebollado. La versión presentada incluía albacora, camarón, yuca, cebolla roja, tomate y una cuidada mezcla de especias y aliños que constituyen el sello de la casa.

Como manda la tradición ecuatoriana, el plato se acompañó con chifles —láminas fritas de plátano verde— y palomitas de maíz, elementos que aportan crocancia y contrastan con el caldo caliente. Muchos asistentes descubrieron por primera vez esta combinación y destacaron el equilibrio entre frescura marina, acidez de la cebolla y suavidad de la yuca.

La presencia del encebollado en un festival gastronómico chileno refleja cómo las cocinas migrantes se transforman en embajadoras culturales. Cada porción servida en Santiago llevó consigo una historia de mar, de mercados costeros y de hogares ecuatorianos donde la receta se transmite de padres a hijos.

Más allá del éxito de público, la participación ecuatoriana reafirma el papel de la gastronomía como herramienta de encuentro entre países. En un invierno santiaguino marcado por las sopas reconfortantes, el encebollado demostró que el sabor del Pacífico ecuatoriano puede emocionar incluso lejos de su costa de origen.