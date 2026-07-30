Qué países en América Latina todavía necesitan visa para visitar Reino Unido

Colombia, Perú y Guyana celebraron este martes el anuncio de que sus ciudadanos ya no necesitarán visa para viajar a Reino Unido por un período de hasta seis meses.

Así lo anunció la cancillería británica por medio de sus embajadores en los respectivos países.

La medida se tomó con miras a estrechar bilateralmente los lazos culturales, comerciales y académicos, y entrará en vigencia el 9 de noviembre.

Los tres países en cuestión se unen a Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, cuyos ciudadanos están exentos de tener que solicitar el permiso para visitar a Reino Unido como turistas.

No obstante, existen algunos requisitos que los viajeros de estos países necesitarán presentar para su viaje.

Entre estos están: un pasaporte con vigencia de al menos 6 meses, pasaje de avión de ida y vuelta, comprobantes de solvencia económica y datos de hospedaje (ya sea en hotel, con familiares o amigos).

Los viajeros no podrán realizar estudios, trabajar ni establecerse permanentemente en Reino Unido. Para eso tendrán que iniciar un particular proceso de visado.

Las autoridades británicas también advierten a los ciudadanos de estos países que si tienen un prontuario judicial o se les ha negado anteriormente la entrada a Reino Unido, sería mejor solicitar una visa estándar de visita.

¿Quiénes en América Latina necesitan visa?

Esa visa estándar de visita sigue siendo un requisito para casi un decena de países en América Latina y el Caribe.

Los ciudadanos de Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, República Dominicana, Surinam y Venezuela, tendrán que someterse a ese proceso.

La solicitud debe hacerse online por lo menos tres meses antes de realizar el viaje. La visa tiene un valor de 100 libras esterlinas -unos US$113 (al cambio actual)- y tiene vigencia de seis meses.

Si el plan es visitar el país frecuentemente, se puede solicitar una visa múltiple de 2, 5 o hasta de 10 años, pero los costos ascienden a US$422, US$753 y US$941 respectivamente.

Para los que sólo pasan por Reino Unido para hacer escala, con destino a otro país, necesitarán solicitar una visa de tránsito que cuesta el equivalente a US$72.

Cabe agregar que existen excepciones para los ciudadanos de los nueve países mencionados.

El permiso es gratuito si sus parejas o familias son británicas o de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein. Pero ellos deben haber estado viviendo en Reino Unido antes del 1 de enero de 2021.