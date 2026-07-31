Pistacho, rellenos y nuevas texturas: las tendencias que están redefiniendo el consumo de chocolate

El mercado del chocolate premium atraviesa uno de sus momentos más innovadores de los últimos años. A la tradicional búsqueda de un buen cacao se suma hoy un consumidor interesado en descubrir nuevas experiencias, donde el sabor, la textura, la calidad de los ingredientes y hasta la presentación del producto son parte fundamental de la decisión de compra.

En este escenario, el pistacho se ha convertido en el gran protagonista de la temporada. Su crecimiento no responde sólo a una moda gastronómica, sino a una tendencia internacional que ha conquistado la pastelería, la chocolatería y las redes sociales. Su sabor delicado, su color natural y su capacidad para combinar con distintos tipos de chocolate lo han transformado en uno de los ingredientes más buscados por quienes consumen productos premium.

Otra tendencia que gana fuerza son las barras rellenas. Inspiradas en elaboraciones artesanales y en fenómenos virales como el denominado “Chocolate Dubái”, estas propuestas incorporan rellenos cremosos, pralinés, giandujas y distintas capas que convierten cada bocado en una experiencia multisensorial. A ello se suma el protagonismo de las texturas: galletas, barquillos, frutos secos y crocantes aparecen como elementos esenciales para enriquecer el producto.

También crece el interés por ingredientes naturales y de origen reconocido. Los consumidores valoran recetas con materias primas de alta calidad, listas de ingredientes más simples y una elaboración que privilegie el sabor por sobre los aditivos. Paralelamente, el empaque comienza a jugar un rol cada vez más relevante, con propuestas que incorporan criterios de sustentabilidad y reducción del impacto ambiental.

Varsovienne apuesta por las barras rellenas

Siguiendo esta tendencia, Varsovienne presentó una nueva línea de Barras Rellenas de Chocolate de Leche con 36% de cacao, desarrolladas con gianduja en dos variedades: Pistacho Crujiente y Avellana Crujiente.

La propuesta combina pistachos y avellanas 100% naturales con trozos de barquillo horneado, buscando ofrecer una experiencia que destaque tanto por el sabor como por el contraste entre cremosidad y crocancia.

Las nuevas barras están disponibles en formatos de 90 y 180 gramos con ambas variedades. El lanzamiento incorpora además un nuevo empaque desarrollado con foco en la sustentabilidad, optimizando el uso de materiales y facilitando su disposición final.

“En Varsovienne buscamos innovar constantemente sin perder la esencia que nos caracteriza. Con esta nueva línea quisimos crear una experiencia diferente combinando ingredientes 100% naturales y de primera calidad, además de un empaque desarrollado con una mirada responsable hacia el medioambiente”, explica María Jesús Palma, subgerente de Marketing de la compañía.

Cassis se inspira en el fenómeno del “Chocolate Dubái”

Cassis también se suma a una de las mayores tendencias de la chocolatería internacional: las barras inspiradas en el denominado “Chocolate Dubái”, una creación que se hizo viral por combinar chocolate con una cremosa pasta de pistacho y el característico kanafe (o kataifi), una masa filo tostada que aporta una intensa crocancia.

Su principal novedad es la Tableta de Chocolate de Leche Pistacho & Kanafe, una barra de 140 gramos rellena de pistacho y kanafe, reinterpretando esta tendencia con el sello de la marca.

La colección se complementa con otras propuestas que también responden a la búsqueda de sabores sofisticados y contrastes de textura, como la Tableta de Chocolate Blanco & Pistacho, elaborada con pistacho siciliano y un toque de frambuesa; además de una Tableta de Avellana, Kanafe y Frambuesa, que incorpora otra combinación inspirada en esta corriente de chocolates rellenos.

Junto a estas novedades, Cassis mantiene parte de sus productos más emblemáticos, como la caja de Volcassis en formatos de 6 y 12 unidades, las cajas de chocolates surtidos y otras especialidades elaboradas con chocolate belga, ampliando la oferta para quienes buscan alternativas premium para regalar o disfrutar.

La Fête convierte al pistacho en protagonista

La Fête Chocolat también apostó por este ingrediente mediante una edición limitada que reúne distintas preparaciones donde el pistacho aparece en diferentes formatos y combinaciones.

La colección incluye Délice Pistacho, una barra de chocolate de leche con ganache de pistacho y crocante de galleta; Dragée Pistacho, elaborado con pistachos tostados cubiertos de chocolate blanco; y Tablette Pistacho, una tableta de praliné de pistacho, chocolate blanco y galleta crocante recubierta con chocolate de leche.

Con esta edición, la marca busca responder a un consumidor que privilegia sabores sofisticados y experiencias que combinan distintas texturas en un mismo producto.

El auge del pistacho, las barras rellenas y las propuestas inspiradas en tendencias internacionales reflejan un cambio en los hábitos de consumo. Hoy el chocolate deja de ser únicamente un antojo para convertirse en una experiencia gourmet, donde la innovación, la calidad de los ingredientes, el diseño del producto y la sustentabilidad adquieren tanta importancia como el propio cacao.

Todo indica que esta tendencia continuará creciendo durante los próximos años, impulsando nuevas combinaciones, rellenos y formatos que seguirán ampliando la oferta del segmento premium.