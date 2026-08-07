Día Internacional de la Cerveza: consumidores impulsan una nueva cultura cervecera en Chile

El consumo de cerveza en Chile ha cambiado en la última década. Más allá del volumen, hoy los consumidores muestran un mayor interés por conocer los distintos estilos, experimentar con nuevas variedades y privilegiar productos de mayor calidad. En ese contexto, el Día Internacional de la Cerveza, que se conmemora este viernes 7 de agosto, encuentra a la industria local en un proceso de transformación marcado por la innovación y la diversificación de la oferta.

El mercado chileno evoluciona hacia una mayor especialización

El Día Internacional de la Cerveza llega este año en un escenario donde el mercado chileno muestra una evolución en los hábitos de consumo. Si hace algunos años predominaba un consumo más masivo e informal, hoy la tendencia apunta a una mayor valoración de la calidad, la diversidad de estilos y el maridaje.

Según estimaciones de la Asociación de Productores de Cervezas de Chile (Acechi), actualmente existen cerca de 400 cervecerías en el país y el consumo interno alcanza 52,5 litros per cápita al año.

Aunque el mercado ha experimentado ajustes en volumen, la industria observa un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes privilegian el concepto de “beber menos, pero beber mejor”. Esta tendencia ha impulsado el crecimiento de categorías como las cervezas sin alcohol o de baja graduación (No/Lo), además de nuevas variedades y propuestas elaboradas con ingredientes diferentes.

Una industria marcada por la innovación

En este contexto, Cervecería Kunstmann se prepara para conmemorar en septiembre sus 35 años de historia, destacando el desarrollo que ha experimentado el segmento de las cervezas de especialidad en Chile.

“Hoy vemos un consumidor con mayor conciencia y conocimiento, lo que representa una tremenda oportunidad para la industria. La cerveza no es solo una cifra de ventas; tiene un valor cultural profundo como punto de encuentro y parte de la vida social. Nuestro rol en estos 35 años ha sido precisamente poner en valor este arte, demostrando que la calidad y el consumo responsable son perfectamente compatibles con la experiencia de disfrutar una buena especialidad”, señala Alejandro Kunstmann, gerente general de Cervecería Kunstmann.

Desde sus inicios en Valdivia, la empresa ha ampliado su presencia a nivel nacional manteniendo una estrategia que incorpora espacios gastronómicos donde prueba nuevas recetas y ediciones limitadas antes de llevarlas al mercado de forma más amplia.

“Llegar a este aniversario en el marco del Día de la Cerveza nos demuestra que desde las regiones es posible construir y liderar una categoría altamente competitiva”, concluye Kunstmann.

Los estilos de cerveza más conocidos

La mayor especialización del mercado también se refleja en la creciente variedad de estilos disponibles para los consumidores.

Entre las Lager, las más consumidas en Chile, destacan las tradicionales Pilsen, de color claro, cuerpo ligero y sabor refrescante. Dentro de esta familia también figura la Bock, una variante más oscura y de mayor cuerpo, con notas tostadas y levemente dulces.

Las Ale, de fermentación alta, reúnen estilos como la Pale Ale, caracterizada por un equilibrio entre malta y lúpulo; la Amber Ale o Red Ale, reconocidas por sus notas a caramelo y frutos secos; y la India Pale Ale (IPA), una de las favoritas del movimiento cervecero artesanal gracias a sus aromas cítricos, tropicales y herbales.

En el segmento de las cervezas oscuras destacan la Porter, con sabores asociados al chocolate, café y caramelo, y la Stout, de color negro intenso y textura cremosa, ampliamente reconocida por sus notas a café y cacao.

También existen variedades elaboradas con trigo, como la Weissbier, de aspecto turbio y sabores que recuerdan al plátano y al clavo de olor.

Ingredientes locales amplían la oferta

Junto a los estilos tradicionales, numerosas cervecerías chilenas han comenzado a experimentar con ingredientes propios del territorio para desarrollar nuevas propuestas.

Frutos como el calafate y el maqui, además de productos como el merkén, la miel o la chancaca, forman parte de algunas recetas que buscan aportar identidad local a las cervezas artesanales.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, la industria observa un consumidor cada vez más informado, dispuesto a explorar nuevas alternativas y a valorar la diversidad de estilos, consolidando una tendencia donde la calidad y el consumo responsable adquieren un papel cada vez más relevante.