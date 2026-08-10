Mujeres toman la parrilla: cursos buscan derribar estereotipos en torno al asado

Durante años, la parrilla fue considerada un espacio predominantemente masculino dentro de la cultura del asado en Chile. Sin embargo, esa relación comienza a transformarse con una mayor participación de mujeres interesadas en aprender técnicas culinarias y asumir un rol activo frente al fuego.

Una tradición que comienza a cambiar

La participación femenina en el ecosistema gastronómico ha registrado un crecimiento sostenido durante el último año. Datos citados del Global Gender Gap Report y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalan que las mujeres representan más del 45% de las Pymes del rubro de la alimentación.

Esta transformación también alcanza las experiencias vinculadas al asado. En un país donde la parrilla ocupa un lugar importante en la vida social, cada vez más mujeres buscan aprender sobre selección de cortes, técnicas de cocción y preparación de carnes.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) citados en la iniciativa, en Chile el consumo anual supera los 82 kilos de carne por persona. A esto se suma que cerca del 38% de las mujeres declara liderar o participar activamente en la preparación de asados.

“Por años la parrilla fue vista como un espacio reservado para los hombres, pero hoy las mujeres están tomando las tenazas con mucha decisión, buscando técnica, precisión y propuesta culinaria. En ‘Mujeres al Fuego’ no solo enseñamos a dominar los cortes y los tiempos de cocción, sino a crear una experiencia completa que integra la parrilla con el maridaje de vinos y espumantes. Queremos que cada asistente se vaya con la seguridad y el conocimiento para lucirse frente a las brasas”, señala Eduardo Salinas, impulsor de la iniciativa y dueño del restobar La Pérgola.

De elegir el corte al control del fuego

La capacitación “Mujeres al Fuego” plantea una jornada que combina contenidos teóricos y práctica frente a la parrilla. El objetivo es abordar distintas etapas de una preparación, desde la elección de la carne hasta los tiempos de cocción.

“Comenzamos enseñando desde cómo elegir un buen corte en el mercado y qué criterios buscar, pasando por las técnicas correctas de aliño y el control de los tiempos de cocción para potenciar al máximo los sabores. Luego pasamos a la práctica directa donde trabajamos con cortes premium como filete, lomo vetado, entraña y lomo liso de Wagyu, descubriendo además cómo el maridaje con espumantes y vinos seleccionados transforma por completo la experiencia”, detalla Salinas.

La propuesta busca que las asistentes no solo conozcan distintos tipos de carne, sino que también desarrollen herramientas para desenvolverse con mayor autonomía en torno a la parrilla.

La participación femenina frente a las brasas

El cambio también se observa en las propias experiencias del sector gastronómico. Según Salinas, la participación de mujeres interesadas en asumir un papel activo en la preparación de asados ha aumentado durante los últimos años.

“En nuestra experiencia en el rubro gastronómico vemos un cambio cultural evidente, en los últimos años, casi 4 de cada 10 personas que muestran interés por capacitarse o liderar la parrilla en eventos sociales ya son mujeres”, enfatizó.

Más allá de una capacitación específica, esta tendencia refleja una transformación en la manera en que se distribuyen los roles asociados a la cocina y al asado. Actividades que tradicionalmente se vinculaban a los hombres comienzan a incorporar a más mujeres como participantes y protagonistas.

La sesión de “Mujeres al Fuego” está programada para el miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en el Restobar La Pérgola. La actividad contempla un cupo limitado para favorecer el trabajo práctico frente a la parrilla.