Más que un gusto: la ciencia explora cómo el chocolate puede influir en el bienestar emocional

En un contexto donde cada vez más personas buscan incorporar pequeños hábitos que contribuyan a su bienestar físico y emocional, el chocolate continúa ocupando un lugar especial. Históricamente vinculado al placer, la celebración y el disfrute, este alimento también ha despertado un creciente interés científico por los posibles efectos que algunos de los compuestos presentes en el cacao tendrían sobre el estado de ánimo, especialmente en chocolates con un alto porcentaje de cacao.

Lo que dice la evidencia sobre el cacao

Un ensayo clínico desarrollado por el Centre for Human Psychopharmacology de la Swinburne University of Technology, en Australia, encontró que las personas que consumieron diariamente polifenoles de cacao durante 30 días reportaron mayores niveles de calma y satisfacción que quienes recibieron un placebo. El estudio fue uno de los primeros en identificar un efecto positivo de estos compuestos sobre el estado de ánimo en adultos sanos.

Más recientemente, investigadores del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Seoul National University, junto con el Korea Food Research Institute, en Corea del Sur, observaron que el consumo diario de chocolate con un 85% de cacao durante tres semanas redujo los estados de ánimo negativos en adultos sanos. El estudio también detectó cambios en la microbiota intestinal, lo que refuerza la hipótesis de una posible conexión entre el intestino, el cerebro y el bienestar emocional.

Una experiencia que va más allá del sabor

Desde la industria también advierten una creciente valoración del cacao por sus características y posibles beneficios, más allá de su sabor. Santiago Peralta, fundador de Paccari —marca ecuatoriana de chocolates orgánicos premium reconocida internacionalmente por la calidad de su cacao y su compromiso con un modelo de producción sostenible—, sostiene que la relación entre el chocolate y la felicidad tiene una explicación que trasciende el simple placer de consumirlo.

“El chocolate despierta sensaciones únicas, el mejor lado del ser humano. Si todos comiéramos media barra de chocolate, el mundo sería un lugar mejor”, señala el experto en cacao, quien también ha destacado la capacidad de este alimento para generar bienestar en quienes lo consumen.

Parte de esta experiencia está vinculada con sus características sensoriales. El chocolate activa de manera simultánea el gusto, el olfato y el tacto, mientras que su textura, aroma y sabor pueden evocar recuerdos, generar una sensación de recompensa y propiciar una pausa consciente en medio de la rutina.

“El chocolate ha sido un alimento de culto desde hace 5.500 años. Pero para experimentar realmente sus cualidades es importante entender qué estamos consumiendo: el ingrediente principal debe ser el cacao y se debe respetar su origen y su calidad”, sostiene Peralta.

No todos los chocolates son iguales

En este escenario, la composición del producto adquiere especial relevancia. Los chocolates elaborados con mayores porcentajes de cacao contienen una mayor concentración de polifenoles y otros compuestos naturales. En cambio, aquellos con menor proporción de cacao suelen presentar mayores cantidades de azúcar, leche en polvo o grasas vegetales.

Por ello, al momento de elegir un producto, el porcentaje de cacao y la lista de ingredientes pueden ser elementos relevantes para diferenciar entre las distintas alternativas disponibles.

Bienestar, pero sin reemplazar tratamientos

Aunque el chocolate no reemplaza un tratamiento médico ni puede considerarse por sí mismo un antidepresivo, la evidencia disponible plantea que los productos ricos en cacao podrían tener efectos positivos sobre el estado de ánimo cuando se consumen como parte de una alimentación equilibrada.

A esto se suma una dimensión emocional más difícil de medir: la posibilidad de detenerse, disfrutar conscientemente y compartir una experiencia que, para muchas personas, continúa estando estrechamente asociada al placer y al bienestar.