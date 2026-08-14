Berry House: la marca que busca llevar la frescura y calidad de los frutos rojos chilenos del campo

Con una propuesta que combina origen, calidad, innovación y bienestar, Berry House busca acercar a los consumidores los mejores frutos rojos del país y promover un estilo de vida saludable a través de productos que nacen en el campo y llegan directamente a la mesa.

Santiago, Chile. Detrás de cada berry existe una historia que comienza mucho antes de llegar al consumidor. Su recorrido se inicia en los campos, donde las condiciones climáticas, la tierra y el trabajo de quienes participan en cada etapa del cultivo permiten obtener frambuesas, arándanos, moras y frutillas reconocidas por su sabor, calidad y frescura.

Ese es precisamente el foco de Berry House, marca que busca acercar a las personas al mundo de los frutos rojos, destacando el origen de cada producto, el cuidado de los cultivos y el trabajo que existe detrás de su producción.

Frutos rojos para una alimentación saludable

Los berries han dejado de ser considerados únicamente frutas de temporada y se han incorporado de manera permanente a la alimentación, con disponibilidad durante todo el año. Su aporte de antioxidantes, fibra y vitamina C los convierte en una alternativa para complementar una dieta saludable y contribuir al bienestar digestivo y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

En este contexto, Berry House apuesta por acercar el campo a la ciudad mediante frutos rojos premium, procurando mantener las características de cada producto desde su cosecha hasta su llegada al consumidor. Arándanos, frambuesas, moras y frutillas forman parte de una oferta que busca conservar la frescura, el sabor y la calidad de los frutos.

La marca también cuenta con formatos pensados para distintos momentos del día. Sus presentaciones individuales de 70 gramos están diseñadas para llevar y consumir como snack durante una pausa laboral, antes o después de realizar actividad física o como complemento de la lonchera de los niños.

Para compartir en familia, en tanto, Berry House ofrece packs y mixes que van desde los 125 gramos hasta los 3 kilogramos.

“Hemos consolidado el primer e-commerce especializado en berries de Latinoamérica, liderando la transformación digital en la comercialización de fruta fresca. A través de esta plataforma, acercamos berries de alta calidad directamente a las personas”, señala Juan Pablo Donoso, Ecommerce Manager en Berry House.

Una red de despachos que conecta el campo con los hogares

Como parte de su propuesta, Berry House cuenta con un sistema de entregas programadas orientado a mantener la calidad de los frutos rojos y facilitar su acceso a los consumidores.

Actualmente, la cobertura alcanza 45 comunas entre la Región Metropolitana y la costa de la Región de Valparaíso. En la Región Metropolitana, los despachos llegan a 38 comunas, entre ellas Santiago, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, Maipú y Puente Alto.

En la Región de Valparaíso, el servicio contempla entregas en distintos balnearios y ciudades, entre ellos Concón, Puchuncaví, Quilpué, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar y Zapallar.

De esta manera, la propuesta busca acortar la distancia entre los campos donde se cultivan los berries y los hogares, combinando una oferta de frutos rojos frescos con formatos adaptados al consumo cotidiano y una plataforma de comercialización digital.