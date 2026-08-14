Chile suma 33 reconocimientos en los World Beer Awards 2026 y consolida la diversidad de su cerveza

Chile volvió a destacar en el escenario internacional de la cerveza. En la edición 2026 de los World Beer Awards, 33 cervezas elaboradas por 14 cervecerías nacionales obtuvieron algún reconocimiento, con resultados que abarcan desde estilos tradicionales hasta propuestas experimentales que incorporan ingredientes y productos característicos del país.

El balance contempla 11 medallas de oro con el título de Gold – Country Winner, además de 10 medallas de plata y 12 de bronce.

El resultado también muestra la amplitud de la escena cervecera chilena: entre los premiados aparecen pilsener, kellerbier, stout, IPA, cervezas con frutas y especias, además de elaboraciones que incorporan ingredientes locales y destilados.

11 cervezas fueron elegidas Country Winner de Chile

Los máximos reconocimientos obtenidos por Chile corresponden a las cervezas que fueron declaradas Country Winner dentro de sus respectivos estilos.

Soko’s fue la cervecería que consiguió más de estas distinciones, con tres: Cosmic Walk, en Belgian Style Strong; Red Passion, en Fruit & Vegetable; y No Worries, en Herb & Spice.

Kross, en tanto, obtuvo dos títulos: Kross 5 Pisco, en la categoría Spirit, y Kross Pils, en Classic Pilsener.

La lista de los 11 Country Winners chilenos se completa con Papaya Asesina, de Crapula, en Milkshake IPA / New England IPA; Trauco, de Leyendas de Origen, en Amber/Dark Kellerbier & Rotbier; Los Colonos, de Cerveza Bordelago, en Helles/Münchner; Pinche Lager, de Cervecería Altamira, en Light; Calafate, de Cerveza Austral, en Heritage Beers; y Belzeboo, de Cerveza Bundor, en Imperial Stout.

Los resultados reflejan además una característica interesante del certamen: Chile consiguió reconocimientos en categorías muy diferentes, desde una pilsener de 5,1% de alcohol hasta una Imperial Stout de 11%.

Kross: innovación con pisco y dos Country Winners

Entre los resultados destaca el desempeño de Kross, que consiguió cinco reconocimientos en total: dos Country Winners, dos platas y un bronce.

Kross 5 Pisco, elaborada junto a Pisco Malpaso, fue distinguida con oro y Country Winner en la categoría Spirit. La propuesta pertenece a la línea Super Craft y parte de una Strong Ale a la que se incorpora pisco Pedro Jiménez de Malpaso, además de una etapa de maduración con madera de acacia.

La colaboración busca cruzar dos categorías con una fuerte tradición en Chile y llevar la cerveza hacia un perfil diferente, con una combinación de notas de caramelo, frutos secos, flores, uva blanca y matices cítricos.

“Este premio es especialmente importante porque reconoce una cerveza que nació desde la experimentación”, señaló Asbjørn Gerlach, fundador de Kross, quien destacó la búsqueda de nuevos sabores mediante ingredientes, procesos y colaboraciones.

La otra gran distinción de la cervecería fue para Kross Pils, que obtuvo oro y Country Winner en Classic Pilsener. A estos resultados se sumaron la plata de Maibock, la plata de Golden Ale y el bronce de Stout.

Con estos cinco reconocimientos, Kross se ubicó entre las cervecerías chilenas con mayor cantidad de premios en la edición 2026.

Bordelago y Altamira también sobresalen por volumen

El balance por cervecería muestra que Cerveza Bordelago y Kross lideraron con cinco reconocimientos cada una.

Bordelago obtuvo un Country Winner con Los Colonos, además de cuatro premios adicionales: plata para La Gran Sureña y Carpintero Negro, y bronce para 1869 y Zorro Patagónico.

Cervecería Altamira consiguió cuatro reconocimientos: el Country Winner para Pinche Lager, junto con platas para Nitro Imperial Mocca Stout y All I Want Hazy IPA, además de un bronce para Banana Pancake.

Soko’s, aunque obtuvo tres premios, destaca especialmente por la calidad de sus resultados: las tres cervezas reconocidas fueron Country Winners.

Le siguen con tres premios LOA, mientras que Bundor, Crapula, Leyendas de Origen y Cerveza Austral consiguieron dos reconocimientos cada una. Tübinger, Hernando de Magallanes, Indomable, Cerveza Puesco y Kült sumaron un premio cada una.

De la pilsener a las cervezas experimentales

Más allá del número, el listado evidencia la diversidad de estilos en los que están compitiendo las cervecerías chilenas.

Entre las premiadas aparecen cervezas de inspiración europea, como Kross Pils, Trauco y Los Colonos, junto con propuestas de mayor intensidad alcohólica como Cosmic Walk, Papaya Asesina y Belzeboo.

También hay espacio para cervezas que utilizan frutas, especias y otros ingredientes para ampliar los perfiles tradicionales. Es el caso de Red Passion, No Worries, La Gran Sureña, Calafate y Banana Pancake, entre otras.

El resultado de 2026 confirma así que la cerveza chilena no está compitiendo únicamente desde sus estilos más conocidos, sino también desde la experimentación y la búsqueda de identidad propia.

Los 33 reconocimientos obtenidos por 14 cervecerías constituyen una señal relevante para una industria que en las últimas décadas ha ampliado considerablemente su oferta y sofisticación.

La diversidad de los premiados también permite observar un fenómeno similar al que ha ocurrido en otras bebidas chilenas: la combinación entre estándares internacionales y una búsqueda de productos capaces de incorporar ingredientes, sabores y referencias locales.

En los World Beer Awards 2026, esa estrategia se tradujo en 11 títulos de Country Winner, 10 medallas de plata y 12 de bronce.