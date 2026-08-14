Festival del Choclo 2026: el producto del Valle de Lluta que llega a mesas de todo Chile

Antes de llegar a las cazuelas, humitas y preparaciones de Fiestas Patrias, el choclo pasa por las manos de agricultores y familias que mantienen una tradición agrícola en el extremo norte de Chile. Esa historia será protagonista durante tres jornadas en el Valle de Lluta.

El choclo que llega desde el norte de Chile

Con septiembre cada vez más cerca, el choclo comienza a ocupar un lugar central en distintas preparaciones de la gastronomía chilena. Sin embargo, detrás de este producto existe un territorio y un trabajo agrícola que muchas veces quedan fuera de la mesa.

El Valle de Lluta, en Arica, forma parte de una tradición agrícola que se ha desarrollado en condiciones particulares y que tiene al choclo entre los productos que identifican al territorio.

El Festival del Choclo 2026 busca precisamente mostrar esa conexión entre el alimento y su lugar de producción, relevando el trabajo de los agricultores, las familias y los productores que mantienen esta tradición.

“Queremos invitar a Chile a venir a Arica, a conocer Poconchile y nuestro Valle de Lluta, y a descubrir la historia que hay detrás del choclo que llega a las mesas de todo el país. Porque este producto no nace en una góndola: nace de nuestra tierra, del trabajo de nuestros agricultores y del esfuerzo de muchas familias que mantienen viva esta tradición. El Festival del Choclo es una celebración de nuestra identidad, de nuestros productores y de todo lo que Arica tiene para ofrecer. Queremos que Chile venga, pruebe nuestros sabores, conozca nuestro territorio y descubra que detrás de cada choclo hay una historia que comienza aquí, en el norte. Los esperamos en Poconchile para celebrar juntos el sabor y el orgullo de Arica”, señaló el alcalde de Arica, Orlando Vargas.

De las recetas tradicionales a nuevas propuestas gastronómicas

Uno de los ejes de la celebración será mostrar la versatilidad del producto más allá de sus preparaciones habituales.

Durante el festival se ofrecerán propuestas gastronómicas elaboradas con choclo, incluyendo recetas tradicionales y alternativas innovadoras. Entre ellas se contempla incluso el helado de choclo, como una forma de explorar nuevos usos para un ingrediente profundamente vinculado con la cocina chilena.

La gastronomía estará acompañada por una programación artística dirigida a toda la familia, con música, humor y espectáculos.

Entre los artistas anunciados se encuentran Agua Bella, Sonora Malecón, Stefan Kramer, Kumbia Fusión y Mago Harry Potito, además de representantes del talento regional.

Una celebración para conocer el trabajo de los productores

Más allá de la gastronomía y los espectáculos, el encuentro busca funcionar como una vitrina para los productores, emprendedores y familias del Valle de Lluta.

La propuesta apunta a que los visitantes conozcan el territorio donde se produce el choclo y se acerquen al trabajo que existe detrás de un alimento que adquiere especial protagonismo durante septiembre.

La invitación, según la organización, es a conocer el producto desde su origen: los valles de Arica y las personas que participan de su producción.

¿Cuándo y dónde es el Festival del Choclo 2026?

El Festival del Choclo 2026 se realiza en Poconchile, Valle de Lluta, Arica, durante los días 14, 15 y 16 de agosto.

La entrada es liberada y la programación contempla gastronomía, música, humor, emprendimiento y tradiciones.

Así, la celebración busca poner en el centro no solo al choclo como ingrediente, sino también al territorio y a quienes hacen posible que este producto llegue desde el norte hasta las mesas de distintas partes de Chile.